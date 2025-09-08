Sanoma voi lopettaa STT:n käytön kokonaan

Mediakonserni Sanoma suunnittelee Suomen Tietotoimiston (STT) uutistoimisto- ja kuvapalvelujen käytön merkittävää vähentämistä tai lopettamista. Yhtiö kertoo suunnitelmistaan tiedotteessa. STT:n kuvapalvelu tunnetaan nimellä Lehtikuva.

Yhtiö perustelee suunnitelmiaan sillä, että uutismedian digitalisaatiossa uutistoimistojen rooli on muuttunut nopeasti. Ajankohtaisia perusuutisia on yleisölle tarjolla jatkuvasti enemmän ja niiden tuottaminen on mediayhtiöille teknologian avulla tehokkaampaa. Lyhyitä ja sähkeuutisia tarjoavat uutistoimistot ovat viime vuosina ympäri maailman joutuneet pohtimaan toimintamalliaan ja tarjoamaansa.

Sanoman medioita ovat muun muassa Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Aamulehti ja Satakunnan Kansa Länsi-Suomi. Sanoman mukaan lukijoiden tarpeet ovat erilaisia sen eri medioissa, mikä lisää niiden oman juttutuotannon kehittämisen tarvetta. Samalla se tarkoittaa sitä, että STT:n uutistoimisto- ja kuvapalveluille nähdään tulevaisuudessa nykyistä vähemmän tarvetta.

Näin ollen on mahdollista, että Sanoman uutismedioiden sisältöostot STT:ltä loppuvat kokonaan.

– Haluamme kertoa tästä kehityksestä läpinäkyvästi. STT:n uutispalvelun taloudellinen tilanne on ollut pitkään haastava, ja tiedostamme, että pienenevät volyymit tekevät kestävän mallin rakentamisesta entistä vaativampaa, sanoo Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pia Kalsta tiedotteessa.

Sanoma Media Finland on STT:n enemmistöomistaja. Sanoman uutismediat ovat olleet STT:lle myös merkittävä asiakasryhmä. Sanoma osti STT:n enemmistöosuuden vuonna 2018, kun Alma Media ja TS-yhtymä luopuivat osakkeistaan. STT:n muita omistajia ovat muun muassa Keskisuomalainen-konserni ja Yle.

Tiedotteen mukaan nopea mediankulutuksen muutos edellyttää perinteisen uutistoimiston toimintamallin ja tarjooman merkittävää uudistamista.

– STT:n hallitus työskentelee nyt tulevaisuuden toimintamallin kartoittamiseksi, Kalsta sanoo.

