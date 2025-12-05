STT:n toiminta jatkuu, 25 toimittajaa uhkaa lähtö

Suomen Tietotoimisto STT:n toiminta jatkuu. Toiminnan jatkuminen koskee sekä uutis- että kuvatoimistoa. Tietotoimisto kertoo asiasta tiedotteessa.

STT:n tulevaisuus on ollut vaakalaudalla sen jälkeen, kun sen suurin omistaja ja asiakas Sanoma ilmoitti vähentävänsä merkittävästi STT:n käyttöä tai lopettavansa sen käytön kokonaan. Ilmoituksen jälkeen esillä oli myös vaihtoehto, jossa STT:n toiminta olisi loppunut kokonaan.

Vaikka tietotoimiston toiminta jatkuu, se käynnistää muutosneuvottelut toimintansa vakauttamiseksi. Muutosneuvottelujen piirissä on yhteensä 88 henkilöä. Vähennystarve on enintään 25 henkilötyövuotta. Vähennystarve kohdistuu pääosin toimitukseen.

Samalla STT jatkaa uusien palveluiden ja tekoälyn käyttöönoton suunnittelua sekä muuta teknologista kehittämistä vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Tiedotteen mukaan myös keskustelu valtion mahdollisuudesta osallistua tulevaisuuden varmistamiseen teknologisessa murrosvaiheessa jatkuu.

– Olemme tulevan toiminnan suunnittelussa varmistaneet, että STT tarjoaa edelleen luotettavaa uutis- ja kuvapalvelua kaikista merkittävimmistä ja kiinnostavimmista aiheista ympäri vuorokauden, sanoo toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen tiedotteessa.

