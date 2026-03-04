Startupit saivat enkelisijoittajilta 57 miljoonaa euroa, kasvu 46 prosenttia

Suomalaiset startupit saivat enkelisijoittajilta 57 miljoonaa euroa, ilmenee enkelisijoittajien yhdistyksen Fibanin tuoreista vuositilastoista. Sijoitusten määrä nousi 46 prosenttia edellisvuodesta.

Ennätysluvut selviävät tuoreesta Fiban 2025 -vuositilastosta, johon vastasi yli 400 Fibanin jäsenistöön kuuluvaa enkelisijoittajaa.

– Suorat sijoitukset startupeihin olivat 46 miljoonaa euroa ja sijoitukset rahastojen kautta 11 miljoonaa euroa. Aiemmat ennätysvuodet nähtiin vuosina 2019–2021. Silloin Suomessa oli todella paljon rahaa tarjolla. Vuonna 2022 alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan pysäytti myös startup-toimialan ja ihmisistä tuli paljon varovaisempia. Nyt usko talouteen ja sijoittamiseen on palautumassa, Fibanin asiantuntija Ivan Helin kertoo tiedotteessa.

Startup-sijoitusten painopisteessä on tapahtunut muutosta. Esimerkiksi Business Finland on vähentänyt yritysten alkuvaiheen rahoitusinstrumentteja.

– Alkuvaiheen yhtiöt kuolevat, jos niihin ei sijoiteta. Aloitukseen liittyy suurin riski liiketoiminnan epäonnistumisesta. Ilman enkelisijoittajia meillä ei olisi Ouraa, ei Woltia eikä Framerya. Sijoittajaenkelit ovat jälleen startupien tärkeimpiä tukijoita alkuvaiheessa. Sijoittajien rahat kohdistuvat erityisesti uuden työvoiman palkkaamiseen. Rahoitusta saaneiden yritysten joukossa on yhä laajempi kirjo erilaisia yrityksiä. Enkelisijoittajat ovat teknologiasektorin lisäksi kiinnostuneita myös esimerkiksi luovan talouden yrityksistä, Helin toteaa.

Vuosi 2025 oli irtautumisten eli ”exitien” ennätysvuosi. Irtautumisessa sijoittajan omistus startup-yrityksessä päättyy esimerkiksi yrityksen myynnin tai konkurssin kautta. Vuositilaston mukaan sen verkoston enkelisijoittajat tekivät yhteensä 185 irtautumista. Kokonaismäärä kasvoi 32 prosenttia.

– Konkurssien osuus ilmoitetuista exiteistä oli noin 44 prosenttia, kasvua noin 10 prosenttia edelliseen vuoteen. Startup-sijoittaminen on riskisijoittamista. Kertoimet ovat kovia sekä ylös että alas, mutta yksi hyvä sijoitus kuittaa monta huonoa. Onnistunut exit voi tuottaa moninkertaisen tuoton ja kattaa heikosti menestyneiden sijoitusten tappiot, Helin muistuttaa.

– Kansantaloudellista vaikutusta tulee kahdesta suunnasta. Ensinnäkin harva sijoittaja jättää onnistuneen exitin eurot makaamaan nollakorkoiselle pankkitilille. Pääoma ohjataan nopeasti uusiin sijoituksiin. Toiseksi yrityksensä myynnillä vaurastunut yrittäjä ryhtyy usein myös sijoittajaksi, Helin jatkaa.