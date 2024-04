Startup-yritysten luottamus talouteen on kohentunut

Tuoreimman startup-barometrin tulokset ennakoivat parempia aikoja suomalaisille startupeille. Arvio tulevasta taloustilanteesta on kohentunut asteittain vuoden 2023 alun pohjalukemista.

– Startup-barometrin tulokset ovat linjassa esimerkiksi Suomen Pankin alkukevään talousennusteen kanssa, jossa povataan talouden toipumista kuluvalle vuodelle, toteaa Suomen startup-yhteisön pääekonomisti Youssef Zad tiedotteessa.

Ympäröivää taloustilannetta kuvaavan saldoluvun kehitys on tärkeää juuri tällä hetkellä koska startup-yritysten kasvumahdollisuudet ovat vaikeutuneet nimenomaan yleisen taloustilanteen heikentymisen vuoksi. Tämä on näkynyt esimerkiksi rahoituksen saatavuuden vähenemisenä.

Ympäröivän taloustilanteen lisäksi Suomen startup-yhteisön jäsenyritysten luottamus oman yrityksen taloustilanteeseen on kohentunut ja rekrytointiaikeet ovat keskimäärin lisääntyneet. Yleistä sentimenttiä kuvaava startup-indeksi on myös kohentunut vuoden 2023 pohjalukemista, vaikka indeksin arvo on edelleen selvästi matalammalla tasolla verrattuna vuoden 2022 huippuun. Kokonaistilanne on siis kohentunut, mutta edelleen paljon huonompi verrattuna vuoteen 2022.

Rahoituksen saatavuus on vastaajien mielestä tällä hetkellä keskeisin kasvua hidastava tekijä. Rahoitusta on luonnollisesti vähemmän saatavilla taloustilanteen ollessa globaalisti heikompi. Korot ovat nousseet nopeasti ja pääomasijoittajat ovat tehneet vähemmän onnistuneita irtautumisia aiemmista sijoituksistaan.

– On myös syytä muistaa, että startupien kasvaessa aggressiivisesti ne tekevät usein tappiota ja rahoittavat toimintaansa pääomasijoituksilla. Jos rahoitusmarkkinat ovat jumissa pidempään, saattaa startup-yrityksiä kaatua aiempaa enemmän, Zad muistuttaa.

Barometrin tulosten perusteella markkinatilanne on muuttunut ja kasvurahoitusta on aiempaa vähemmän saatavilla. Havaintoa tukee myös Pääomasijoittajat ry:n julkaisemat tiedot startup-rahoituksen määrästä vuonna 2023. Rahoituksen määrä tippui melkein 50 prosentilla johtuen etenkin suurten rahoituskierrosten tyrehtymisestä. Aivan alkuvaiheen yrityksille näyttäisi vielä riittävän rahoitusta melko hyvin ja jos taloustilanne kohentuu entisestään, kuten startupit ennakoivat, avautuu yrityksille tulevaisuudessa enemmän rahoitusmahdollisuuksia.

– Rahoituksen saatavuusongelmat aiheuttavat todennäköisesti kivuliaita aikoja startupeille. Melkein puolet kyselyyn vastanneista yrittäjistä kokevat, että rahoituksen saatavuus on este yrityksen kasvulle. Olen kuitenkin hieman optimistisempi tulevaisuuden kannalta. Rahoituksen lisäksi voimme yhteiskuntana tehdä toimia, joilla mahdollistamme startupien menestyksen. Osaajien saamisen mahdollistamiseksi esittämämme kahden viikon palvelulupaus on keskeinen. Meidän tulee kyetä myymään Suomea houkuttelevana ympäristönä. Emme voi passiivisena odottaa yrityksiä ja osaajia tänne, meidän tulee osata markkinoida maatamme paremmin, Suomen startup-yhteisöjen toimitusjohtaja Riikka Pakarinen sanoo.