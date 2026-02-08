Verkkouutiset

Vaurioitunut asuinrakennus Kiovassa. AFP / LEHTIKUVA / VLADYSLAV MUSIIENKO

Hyökkääjä etsii tapoja aktivoida Starlink-päätteitä

Starlinkin merkitys Venäjän joukoille oli iso.
Venäjä etsii kuumeisesti uusia keinoja aktivoida uudelleen Starlink-päätelaitteita.

Hyökkääjän joukot ovat käyttäneet satelliittipohjaisen Starlink-järjestelmän kautta muodostettavaa internetyhteyttä muun muassa droonien ohjaamisessa ja joukkojen välisessä viestinnässä.

Elon Musk kertoi viime viikon lopulla päättäneensä estää Venäjän asevoimia käyttämästä Starlink-järjestelmää.

Ukrainan puolustusministeriön neuvonantaja Serhii Beskrestnovin mukaan hyökkääjän sotilaat yrittävät aktivoida päätelaitteita rintamalla omin konstein, kertoo ukrainalaismedia Ukrinform.

– He jakavat ideoitansa ryhmissä, ja sitten ne julkaisut päätyvät myös meidän ryhmiimme, Beskrestnov kuvailee Telegram-kirjoituksessaan.

Hyökkääjän sotilaiden ideat ovat Beskrestnovin mukaan kuitenkin tavanomaisia. Hänen mukaansa sotilaat ovat muun muassa ehdottaneet lisärahan hakemista hallitukselta, kuvitteellisten osakeyhtiöiden perustamista estojen kiertämiseksi ja Starlink-laitteiden ottamista kaapatuista drooneista.

Beskrestnovin mukaan estojen kiertoyrityksiin on varauduttu.

Hän myös muistuttaa, että Ukrainan käyttämien Starlink-laitteiden myyminen Venäjälle on vakava rikos.

