Sotilasprofessori varautumisesta IS:lle: Olemme liian naiiveja

Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Marko Palokangas sanoo Ilta-Sanomille, että Venäjän sabotaasi-iskun mahdollisuutta Suomeen ei voida sulkea pois.

Venäjän sabotaasiuhka Euroopassa nousi otsikoihin sen jälkeen, kun Financial Times kertoi sunnuntaina, että eurooppalaiset tiedustelupalvelut ovat varoittaneet maiden hallituksia Venäjän kaavailemista väkivaltaisista vahingonteoista ja sabotaasi-iskuista. FT:n tietojen mukaan maa on alkanut valmistella esimerkiksi salaisia pommi-iskuja, tuhopolttoiskuja ja infrastruktuurin vahingoittamista Euroopan valtioissa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Tähän liittyen Palokangas toteaa, että suomalaiset ovat olleet liian naiiveja ja jakaneet verkossa liian avoimesti tietoa yhteiskunnan kannalta kriittisestä infrastruktuurista. Hän viittaa siihen, että verkosta on helposti saatavilla yksityiskohtaiset tiedot niin Suomen tiedonsiirtoverkosta, energian- ja sähkönsiirtoverkoista kuin vesihuollosta.

– Esimerkiksi kansalaisen karttapaikassa on kaikki tiedot, kiinteistörekisterit ja omistussuhteet kaikista paikoista. On tuotu esille, että näihin on tehty merkittävä määrä tietohakuja Venäjällä.

– Jos kansalaisen karttapaikkapalvelusta haetaan kriittisen infran, tiedonsiirron, sähkönsiirron, vedensiirron ja verkkojen tietoja Venäjällä, niin kysymys kuuluu, että miksi, Palokangas sanoo IS:lle.

Palokangas huomauttaa myös, että lähes jokaisen kunnan nettisivuilla on julkaistu kriisitilanteiden varautumissuunnitelmat, joissa kerrotaan muun muassa avainhenkilöiden puhelinnumerot ja kokoontumispaikkojen ja suojatilojen sijainnit.

– Ihan kaikkea ei kannata julkaista avoimen yhteiskunnan nimissä.

Hänen mukaansa suomalainen yhteiskunta ei pyörisi kovin pitkään ilman kriittistä infraa, eli muun muassa sähköä, vesihuoltoa, tiedon- ja rahansiirtoa.

Silti suomalaiset eivät hänen mukaansa ymmärrä riittävästi varautumisen merkitystä.

– Mutta mitä ihmiset tekevät Suomessa, kun tilanne alkaa kiristyä? Kaikki ryntäävät autoineen ja peräkärryineen Prismaan ja Citymarketiin ostamaan vessapaperia. Tämä on aivan absurdia, Palokangas ihmettelee.