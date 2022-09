Sotilasasiantuntija: Tästä syystä hyökkääjä menettää valtavasti panssarivaunuja

King’s Collegen sotilasasiantuntija Rob Lee tyrmää väitteen, jonka mukaan nykyaikaiset panssarintorjuntajärjestelmät olisivat tehneet panssarivaunut hyödyttömiksi sodankäynnissä.

Väite perustuu siihen, että Ukraina on onnistunut tuhoamaan valtavan määrän hyökkääjän panssarivaunuja.

Rob Lee kirjoittaa War on the Rocks -sivustolla, että tankkien haavoittuvuuksia on liioiteltu. Venäjän tappiot johtuvat hänen mukaansa hyökkääjän sotilaiden tekemistä virheistä, huonosta hyökkäyksen suunnittelusta ja valmistautumisesta sekä riittämättömästä jalkaväen tuesta panssarivaunuille.

Venäjä on tehnyt lukuisia virheitä.

– Koska he odottivat vain vähän vastarintaa, venäläiset joukot eivät juurikaan tehneet johdonmukaisia ja yhdistettyjä aseoperaatioita, mikä olisi vaatinut huolellista koordinointia ja suunnittelua ilma-, maa- ja merivoimien välillä. Venäjän maajoukot yksinkertaisesti ajoivat kohti kaupunkeja valmistautumattomina taisteluun. Lisäksi Venjän joukoille ei annettu riitävästi aikaa valmistautua näin monimutkaiseen operaatioon, hän kirjoittaa.

Huono valmistautuminen johti Leen mukaan logistisiin ongelmiin.

– Panssarivaunut ovat logistiikkaintensiivisimpiä laitteita. Ne vaativat rutiinihuoltoa, varaosia ja runsaasti polttoainetta pysyäkseen toimintakunnossa. Tästä syystä logistiikan suunnittelu on panssaripataljooneille ja -rykmenteille tärkempää kuin lähes millekään muulle sotilasyksiölle, mutta Venäjän epäjärjestäytynyt hyökkäys pahensi näitä logistisia haasteita, hän kirjoittaa.

Asiantuntijan mukaan Venäjän sotilaat saivat tietää vastaa viime hetkellä menevänsä sotaan.

– Tämän seurauksena komentajia ja logistiikkaa hoitavia ei varoitettu riittävästi, jotta he olisivat pystyneet suunnittelemaan ja valmistautumaan. Panssarivaunuyksiköille ei ollut tarpeeksi aikaa hankkia huoltoa tai riittävästi varaosia, polttoaineita ja muita tarvikkeita, joita tarvitaan tavanomaisessa sodassa, johon liittyy pitkän matkan kulkemisia.

Saatavilla oleva data myös Leen mukaan osoittaa, että suuri osa panssarivaunuista oli hylättyjä ennen niiden tuhoamista. Syynä saattaa olla pula polttoaineesta.

– Itse tankit eivät toisin sanoen ole ongelma, vaan niitä yksinkertaisesti käytettiin huonosti. Tämä on johtanut suuriin tappioihin.

Venäjä ei ollut Leen mukaan myöskään osoittanut riittävästi jalkaväkijoukkoja panssarivaunujen tueksi.

– Ei siis ole yllätys, että Ukraina onnistui iskemään panssarintorjuntajoukoilla venäläisten tankkien kimppuun. Riittävällä jalkaväen tuella ja miehittämättömillä järjestelmillä ja panssarintorjuntaryhmiä paikantavalla maatiedustelulla Venäjän panssarivaunulaivue olisi pärjännyt palon paremmin.