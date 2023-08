Sotilasasiantuntija: Krimin maasillan katkeaminen on enää ajan kysymys

Useiden läntisten kommentaattorien viimeaikainen synkistely Ukrainan vastahyökkäyksen verkkaisesta etenemisestä ilmentää amerikkalaisasiantuntija, tohtori Jan Kallbergin mukaan aiheetonta pessimismiä.

– Se on yksinkertaisesti väärin. Tiedusteluanalyytikot saattavat katsoa Etelä-Ukrainan karttaa ja nähdä etäisyyksiä. Sotilaalliset suunnittelijat soveltavat sotilasmatematiikkaa ja näkevät jotain aivan muuta. He tietävät, että murskatakseen Venäjän armeijan ja kuristaakseen joukot rintamalinnoitteisiin heidän ei tarvitse edetä 50 mailia. 10 mailia riittää, Yhdysvaltain asevoimien sotilasakatemian apulaisprofessorina toimiva Kallberg sanoo Center for European Policy Studies -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

– Vaikka olisi hienoa, että ukrainalaiset joukot murtautuisivat Asovanmeren rannalle, niiden ei tarvitse. Sen sijaan ne voivat saavuttaa merkittävän operatiivisen tuloksen saattamalla Venäjän maayhteydet tulensa alle, hän toteaa.

Elokuun 22. päivän tienoilla Ukrainan joukot vapauttivat Robotjnen kylän, joka sijaitsee noin 90 kilometrin päässä Asovanmerestä. Kyseessä on hänen mukaansa merkittävä saavutus, kun otetaan huomioon venäläisten hyökkääjien valtavat ponnistelut kylän linnoittamiseksi ja hallussa pitämiseksi.

– Ukrainalaisten on edettävä täältä vielä 10–15 kilometriä voidakseen kohdistaa aseensa Venäjän itä-länsi-suuntaisille kuljetusreiteille, jotka ovat kriittisiä sen asevoimien taistelukyvyn kannalta. Jos Ukraina pystyy estämään nämä tie- ja rautatieyhteydet, on hyvin vaikea nähdä, miten Venäjän armeija voisi jatkaa taistelua.

Läntiset asejärjestelmät ratkaisevat

Ukrainan joukot pääsevät Kallbergin mukaan pureutumaan Venäjän keskeisiin logistiikkayhteyksiin käyttämällä ensin esimerkiksi Himars- ja MLRS-järjestelmiä, joiden kantama on noin 80–90 kilometriä, ja myöhemmin myös 155 mm:n tykistöä, jonka kantama on yli 40 kilometriä.

Venäjän keskeinen logistiikkareitti ei hänen mukaansa myötäile Asovanmeren rantoja vaan se kulkee sisämaassa ja siten lähempänä rintamalinjaa.

– Itä-länsisuuntainen ja pitkälti rannikon suuntainen M14-moottoritie on noin 7–10 kilometrin päässä rannikosta. Lähistöllä on laajempi logistiikkakäytävä, johon venäläiset sijoittavat huolto- ja ampumatarvike- sekä polttoainevarastoja, ylemmän portaan komentopaikkoja, reservijoukkoja ja logistisia lastauspaikkoja. Tämä käytävä kapenee jokaisen ukrainalaisten vapauttaman tuuman myötä. hän sanoo.

– Talven lähestyessä logistinen tilanne Melitopolin länsipuolella todennäköisesti pahenee entisestään. Kuten viime syksynä Dneprin länsirannalla, jopa Vladimir Putinin on pakko tunnustaa todellisuus – hän voi jatkaa taistelua ja ottaa riskin joukkojen antautumisesta tai vetäytyä. Niin sanottu maasilta Venäjältä Krimille katkeaa joka tapauksessa