Sotilas tuhosi räjähdelennokin kahdella laukauksella

Räjähdelennokit ovat nousseet Ukrainan sodan alun jälkeen jatkuvaksi uhkakuvaksi taistelukentällä.

Kranaatteja pudottavia miehittämättömiä ilma-aluksia yleisempiä ovat videolaseilla ohjattavat FPV-droonit, jotka räjähtävät osuessaan kohteeseensa. Niillä vaanitaan etulinjassa sekä sotilasajoneuvoja että yksittäisiä sotilaita.

Lennokit ovat olleet yksi syy siihen, miksi Pohjois-Korean Kurskissa taistelevat joukot ovat menettäneet parissa kuukaudessa jo yli neljäsosan sotilaistaan haavoittuneina ja kaatuneina. Koordinointi ulkomaisten sotilaiden kanssa on aiheuttanut päänvaivaa Venäjän joukoille, sillä he eivät ole tottuneet moderniin lennokkisodankäyntiin tai taisteluun avomaastossa.

Pohjoiskorealaiset ovat yrittäneet sopeutua tilanteeseen taktiikalla, jossa yksi sotilas seisoo syöttinä räjähdelennokille samalla kun muut yrittävät ampua lähestyvää kohdetta.

Uhkakuvan vuoksi ajoneuvoihin on rakennettu erilaisia häkki- ja verkkosuojia. Elektroninen häirintä toimii osittain, mutta esimerkiksi uudet valokuitukaapelilla ohjattavat droonit ovat sille immuuneja.

Lähestyviä kohteita joudutaan usein torjumaan lähietäisyydellä rynnäkkökivääreillä, haulikoilla ja muilla käsiaseilla.

Ukrainan asevoimien julkaisemalla videolla näytetään, kuinka kansalliskaartin 12. Azov-prikaatin taistelija tuhoaa lähellä lentäneen Venäjän FPV-droonin vain kahdella laukauksella. Yksikkö on sijoitettu Donetskin alueella sijaitsevan Toretskin rintamalle.

Sotilas oli suojautunut rakennuksen tiiliseinien taakse ja reagoi heti havaittuaan kohteen.

A fighter from the 12th Operational Brigade "Azov" unit takes down a Russian FPV drone with just two shots. pic.twitter.com/R9IakZ3OVn

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 17, 2025