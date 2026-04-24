Sotilas löi vetoa Venezuelan operaatiosta jossa oli mukana ja jäi kiinni

Venezuelan presidentin Nicolás Maduron kiinniottoon osallistunut Yhdysvaltain erikoisjoukkojen sotilas on pidätetty. Häntä epäillään asemansa ja turvaluokiteltujen tietojen väärinkäytöstä, sillä hän ennen Maduron kiinniotto-operaatiota hän löi kiinnioton ajankohdasta vetoa ja tienasi vedonlyönnillä 400 000 dollaria.

Uutiskanava CNN kertoo torstaina julkiseksi tulleesta syytekirjelmästä. Sen mukaan ylivääpeli Gannon Ken Van Dyke avasi joulukuun lopulla tilin vedonlyöntialusta Polymarketiin. Hän löi noin 32 000 dollaria vetoa sen puolesta, että Maduro olisi poistettu vallasta tammikuuhun mennessä.

Syyttäjien mukaan Van Dyke oli mukana operaatio Absolute Resolven suunnittelussa ja toteutuksessa ja hänellä oli pääsy salaisiin operatiivisiin tietoihin ennen kuin hän löi asiasta vetoa.

Van Dyke on työskennellyt aktiivipalveluksessa Pohjois-Carolinassa sijaitsevassa maavoimien tukikohdassa Fort Braggissa, jossa toimii Yhdysvaltain maavoimien erikoisoperaatiojoukkojen ylin komentorakenne. Se vastaa armeijan erikoisjoukkojen koulutuksesta, varustamisesta, organisoinnista ja operatiivisesta valmiudesta. Sotilasarvoltaan Van Dyke on ylivääpeli.

Nyt häntä syytetään viidessä eri syytekohdassa luottamuksellisten valtiollisten tietojen varastamisesta ja väärinkäytöstä, varkaudesta ja petoksesta. Van Dykea syytetään yhteensä 13 vedosta joulukuun 27. päivänä ja tammikuun 2. päivän välisenä aikana. Viimeinen vedonlyönti tapahtui vain joitakin tunteja ennen kuin Maduron öinen kiinniotto tehtiin.

Isot rahat

Syyttäjien mukaan Van Dyke lähetti yli 400 000 dollarin voittonsa ulkomaiseen kryptovaluuttapalveluun ennen kuin talletti ne välitystilille. Syyttäjien mukaan hän pyrki tällä tavoin häivyttämään jättipotin alkuperän.

CNN alleviivaa, että Yhdysvaltojen maavoimien ylivääpeli on vanhempi aliupseeri, jota pidetään keskeisenä taktisena johtajana ja teknisenä asiantuntijana. Tällainen ylivääpeli toimii tyypillisesti pataljoonatasolla pääaliupseerina. Vanhempien aliupseerien odotetaan osoittavan esimerkkiä nuoremmille sotilaille. Tällaisella sotilaalla on myös vastuullinen velvollisuus varjella kansankunnan etua ja hänelle uskottua luottamuksellista tietoa, korostaa CNN:n haastattelema juristi.

Syytekirjelmän mukaan Van Dykesta on valokuvia, jotka on otettu samoihin aikoihin kun tämä asetti viimeisen panoksensa. Hän seisoo laivan kannella taustallaan auringonnousu. Hänellä on Yhdysvaltojen maavoimien maastopuku ja kivääri. Kuvassa on myös kolme hänen sotilastoveriaan.

Yhdysvaltojen syyttäjänlaitos ryhtyi tutkimaan Maduron vallasta poistamiseen liittyviä vedonlyöntejä maaliskuussa. Syyttäjänviraston arvopaperi- ja hyödykepetosyksikön johtajat Manhattanilla tapasivat Polymarket-alustan edustajia viime kuussa.

Polymarket kommentoi viestipalvelu X:ssa, että on tehnyt syyttäjien kanssa yhteistyötä tapauksen selvittämisessä. Se tuomitsi sisäpiiritiedon käyttämisen vedonlyönneissä alustallaan ja esitti nyt julki tulleen syytteen osoituksena siitä, että heidän linjansa toimii.

Ennustemarkkinat

Polymarket on ennustemarkkinapaikka. Sinne asetetaan kysymys ja vastausvaihtoehdot, joiden puolesta käyttäjät voivat asettaa vetoja erilaisilla kertoimilla. Suomeen liittyviä vedonlyöntejä oli perjantaina aamupäivästä käynnissä 122. Useat niistä liittyivät Euroviisuihin.

CNN:n mukaan ennustemarkkinoihin käytetään Polymarketissa ja vastaavilla sivustoilla globaalisti joitakin miljardeja dollareita joka viikko. Donald Trumpin poika Donald Trump Jr. on sijoittanut Polymarket-yhtiöön oman sijoitusyhtiönsä kautta useita miljoonia.

Yhdysvaltain kongressissa on pelkästään kuluvana vuonna tehty ainakin tusina lakiesityksiä, joilla pyritään lisäämään ennustemarkkinoihin kohdistuvaa sääntelyä. Näissä on esitetty esimerkiksi sisäpiirikauppaa tiedoillaan tekevien virkamiesten rangaistusten tuntuvaa koventamista. Kyseinen esitys kovemmista rangaistuksista on saanut sekä demokraatti- että republikaanipuolueiden tukea.

Jopa presidentti Trump sanoi torstaina olevansa huolissaan trendistä, jossa vedonlyönti geopolitiikan tapahtumista kasvaa.

Perjantaina aamupäivästä Polymarketin geopolitiikkaa koskevalla osastolla oli käynnissä yhteensä 673 vedonlyöntiä. Niistä useat koskivat Irania. Mutta kyseessä on vain asiasana, ja politiikka-nimisellä osastolla vedonlyöntejä oli samaan aikaan käynnissä yli 1600. Niistä noin 300 koski Trumpia itseään, ja Iran-aiheisille vedonlyönneille on vielä omakin osasto. Siellä vetoja oli perjantaina käynnissä runsaat 250.