Sotilas kertoo massiivisista hyökkäyksistä – ”venäläisten tappiot kasautuvat”

Ukrainalainen sotilas kertoo WarTranslated-sivuston englanniksi kääntämässä tuoreessa videoviestissä (jutun alla) rintamatilanteesta Bahmutin kaupungin ympäristössä Itä-Ukrainassa.

– Tilanne on vaikea. Vihollinen (Venäjän joukot) yrittää tunkeutua linjojemme läpi valtavilla jalkaväen hyökkäyksillä, kasvonsa peittänyt sotilas sanoo.

– He hivuttautuvat ja hivuttautuvat (yhä lähemmäs) kokemistaan tappioista huolimatta. He yrittävät saavuttaa bunkkeripapan asettaman tavoitteen, sotilas sanoo viitaten Venäjän presidentti Vladimir Putiniin.

Putin on asettanut tavoitteeksi koko Donbassin valtaamisen.

Donetskin alueella on käyty kiivaita taisteluita, kun Venäjän joukot ovat yrittäneet vallata Bahmutin kaupungin. Hyökkääjä ei ole kuitenkaan onnistunut saamaan aikaan läpimurtoa raskaista tappioista huolimatta, ja eteneminen on ollut erittäin hidasta viime kuukausien aikana. Myös Ukraina joukot ovat kärsineet kovia tappioita.

– Kaikesta huolimatta puolustuslinjamme pitää, ukrainalaissotilas kertoo videoviestissään.

Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi hiljattain, että Venäjän joukot ovat saavuttamassa kulminaatiopisteen Itä-Ukrainan Bahmutissa

Kulminaatiolla tarkoitetaan hetkeä, jonka jälkeen joukot eivät pysty enää jatkamaan hyökkäystään. Aloitteen ylläpitäminen ja tavoitteiden saavuttaminen ei ole mahdollista miesvahvuuden ja ampumatarvikkeiden puutteiden vuoksi.