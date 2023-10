Sotilas kertoo ajasta Venäjän vankina – muisto ”kumikammiosta” ei jätä rauhaan

Viime keväänä kotiin palannut ukrainalainen Andrii Merchuk on kertonut Radio Libertylle 11 kuukaudesta Venäjän vankina.

– Et nähnyt ruohikkoa, etkä aurinkoa. (–) Jos teit jotain väärin tai et suostunut todistamaan, he [venäläiset] saattoivat lukita sinut kumikammioon, missä oli pakko seistä koko ajan. Miehiämme vietiin sinne 4-5, 3-6 päiväksi. Se oli sietämätöntä. Eivätkä nuo sellit olleet koskaan tyhjinä. Ne olivat suoraan edessämme.

Haastattelija kysyy videolla tarkennusta ”kumiin”. Merchuk vastaa, että materiaali oli sen vuoksi, että itsensä tappaminen tai satuttaminen sellissä ei onnistuisi, kun olosuhteet olivat niin karmeat, että siellä menettää elämänhalunsa.

Merchuk jatkaa, että kumikammiosta sotilaat tulivat takaisin kauhuissaan, mutta enempää hän ei halua kokemusta haastattelussa muistella.

Merchuk pääsi takaisin perheensä luo huhtikuussa vankienvaihdon yhteydessä.

– Olen kotona, mutta unet jatkuvat. Joka yö, koko ajan. Niin kuin olisin vankina tai minua oltaisiin ottamassa kiinni, hän kertoo.

Videon on X-viestialustalla jakanut ja englanniksi kääntänyt Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko. Hän toteaa, että fyysinen ja psyykkinen kidutus aiheuttavat sotavangeille traumoja, jotka puolestaan tuottavat takautumia sekä ahdistusta. Venäjän on todettu järjestelmällisesti kiduttavan sotavankeja.

