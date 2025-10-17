Verkkouutiset

Venäläisiä sotilaita Punaisella torilla Moskovassa. AFP / LEHTIKUVA / ALEXANDER NEMENOV

Sotilas avasi tulen Moskovan lähellä

  • Julkaistu 17.10.2025 | 15:44
  • Päivitetty 17.10.2025 | 17:02
  • Venäjä
Ainakin yhden sotilaan kerrotaan kuolleen tukikohdassa sattuneessa välikohtauksessa.
Venäläinen varusmies ”rikkoi aseiden käsittelyä koskevia sääntöjä” ja ampui toisen sotilaan kuoliaaksi, jonka jälkeen hän teki itsemurhan samalla aseella Moskovan alueella sijaitsevassa tukikohdassa.

Asiasta kertoo Novaya Gazeta Europe viitaten valtio-omisteisiin uutistoimistoihin ja paikalliseen sotilashallintoon.

Tapahtuma sattui perjantaiaamuna, ja Venäjän ilmavoimien tutkintakomissio on saapunut paikalle.

Muita virallisia lisätietoja ei ole annettu, eikä uhria tai ampujaa ole nimetty.

Tapahtumapaikka sijaitsee noin 70 kilometrin päässä pääkaupunki Moskovan lounaispuolella.

