Sotilas avasi tulen Moskovan lähellä

Venäläinen varusmies ”rikkoi aseiden käsittelyä koskevia sääntöjä” ja ampui toisen sotilaan kuoliaaksi, jonka jälkeen hän teki itsemurhan samalla aseella Moskovan alueella sijaitsevassa tukikohdassa.

Asiasta kertoo Novaya Gazeta Europe viitaten valtio-omisteisiin uutistoimistoihin ja paikalliseen sotilashallintoon.

Tapahtuma sattui perjantaiaamuna, ja Venäjän ilmavoimien tutkintakomissio on saapunut paikalle.

Muita virallisia lisätietoja ei ole annettu, eikä uhria tai ampujaa ole nimetty.

Tapahtumapaikka sijaitsee noin 70 kilometrin päässä pääkaupunki Moskovan lounaispuolella.