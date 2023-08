Sotilaiden karua kertomaa – tällaista on edetä venäläisten etulinjoihin

Vaikka Ukrainan yksiköt ovat murtaneet Venäjän ensimmäiseen puolustuslinjaan osassa etelärintamaa, sotilaat kuvailevat CNN:lle, kuinka vaikeaa on päästä etenemään monimutkaisten ja monikerroksisten linnoitteiden edessä.

Ukrainan joukot kertovat valloittaneensa yhden kylän – Robotynen – Zaporižžjan alueella, ja ovat etenemässä useisiin muihin kyliin saadakseen strategisesti tärkeän Tokmakin tykistönsä ulottuville.

Eräs sotilas, viestintäasiantuntija Oleksandr Solonko, on kirjoittanut yksityiskohtaisesti edistymisen vaikeuksista.

Ensinnäkin hän sanoi, alueen topografia on jättää ukrainalaiset joukot vaille suojaa.

– Oletpa kuka tahansa, hyökkäysryhmä, evakuointitehtävä, ilma- tai maatiedustelu, liikkeesi näkyy jo kaukaa. Vihollinen on valmistautunut tappamaan sinut jo pitkään, hän sanoi.

– Ajoväyliä ja logistiikkareittejä on rajallinen määrä. Kaikkea on ammuttu ja pommitettu toistuvasti joka päivä. Sinut havaitaan melkein varmasti. On periaatteessa mahdotonta liikkua ilman, että vihollinen näkee sinut, hän kuvailee.

Viime perjantaina ukrainalainen upseeri etulinjayksiköstä kertoi myös CNN:lle, että avoin maasto oli haaste ja lennokit pyörivät yläpuolella.

– Kaluston liikkeitä on mahdotonta piilottaa, kaikki liikkeet tulevat välittömästi vihollisen tietoon ja pommitukset alkavat joko tykistöllä tai droneilla.

Upseeri lisäsi, että toisin kuin Bahmutissa, täällä ei ole kellareita, joissa voisi suojautua.

Solonko sanoi myös, että venäläiset linnoitukset ovat monimutkaisia.

– On olemassa kokonainen järjestelmä juoksuhautoja, korsuja ja paikoin tunneleita. Panssarikaivannot ja miinakentät ulottuvat (avoimien) kenttien poikki.

Useat kertomukset viime viikkoina kuvaavat ukrainalaisista miinanraivaajista, jotka edistyvät hitaasti, koska osan miinoista laukaisee laukaisulangat, jotka venäläiset ovat asettaneet paljon ensimmäiseen puolustuslinjaan.

– Asemamme takaisin vallatulla alueella ovat miinojen ja laukaisulankojen ympäröimiä.

Solonko myönsi myös Ukrainan panssarivaunujen menetykset alueella vihollisen ilmavoiman vuoksi.

– Ohjatut ilmapommit ovat yksi suurimmista pelon aiheista. Venäläiset käyttävät niitä massiivisessa mittakaavassa. En osaa arvioida tarkkuutta, mutta ase on voimaltaan valtava, hän sanoo.

Solonkon mukaan venäläiset käyttävät laajalti droneja valvontaan ja tulen kohdistamiseen Ukrainan asemiin.

Toisaalta hän sanoo, että Yhdysvaltojen lahjoittamat ajoneuvot pelastavat ihmishenkiä. Yksi sotilas, jonka kanssa hän oli puhunut, kertoi selvinneensä suorasta hyökkäyksestä kahdesti Bradley-taisteluajoneuvossa.

Institute for the Study of War kommentoi etulinja-arviossaan, että ”Ukrainan joukot ovat nyt iskuetäisyydellä Venäjän seuraavasta puolustusasemien sarjasta, joka näyttää koostuvan yhtenäisemmistä panssarikaivannoista ja lohikäärmeenhampaista. Nämä panssariesteet, venäläisten taisteluasemat näiden esteiden takana, ovat samanlaisia kuin Venäjän edellinen puolustuslinja.”

– Ukrainalaisen sotilaan kuvailemat pitkälle kytketyt juoksuhautojen ja korsujen järjestelmät ovat tulosta Venäjän kuukausien valmistelusta, ISW sanoo.