”Sotilaat saapuvat kolmessa minuutissa” – näin Hamas suunnitteli tunkeutumisen rajan yli

Isrealin asevoimat sai maanantaihin mennessä haltuunsa Gazan lähellä sijaitsevat paikkakunnat, joihin Hamasin terroristit olivat tunkeutuneet lauantaiaamun jälkeen.

Kuolleilta taistelijoilta ja heidän käyttämistään ajoneuvoista löytyi asiakirjoja, jotka osoittavat operaation olleen huolella valmisteltu. Wall Street Journal -lehden mukaan taistelijoilla oli yksityiskohtaisia karttoja alueen kylistä ja sotilastukikohdista.

Osalla oli mukanaan taktisia oppaita, joissa oli listattu Israelin asevoimien ajoneuvojen haavoittuvimpia osumakohtia.

Tel Avivin yliopiston tutkija, Israelin asevoimien entinen tiedustelu-upseeri Michael Milshtein arvioi, ettei missään Hamasin aiemmassa operaatiossa ollut mukana näin kattavaa ennakkosuunnittelua.

– He tunsivat kohteensa hyvin tarkasti, Milshtein sanoo.

Eräs salaiseksi merkitty arabiankielinen asiakirja oli laadittu kesäkuun 15. päivänä 2023. Se sisälsi suunnitelman lähellä Gazaa sijaitsevaan Mefalsimin kibbutsiin soluttautumiseen ja panttivankien ottamiseen.

Hyökkäysosasto koostui kahdesta viiden henkilön ryhmästä ja komentajasta. Mukana oli kibbutsin ilmakuvia karttoineen. Paperissa arvioitiin, että noin tuhatta siviiliä suojaamaassa oli parinkymmenen paikallisen asukkaan valmiusosasto.

Taulukossa listattiin operatiivinen aikataulu ja määriteltiin, ketkä murtaisivat raja-aidan ja ketkä huolehtisivat tulituesta. Israelin viranomaisten mukaan eräs 14-sivuinen operaatiosuunnitelma löytyi lava-auton lähellä olleiden Hamas-taistelijoiden ruumiiden keskeltä. Se oli päivätty tuntemattomasta syystä jo lokakuulle 2022.

Asiakirjan mukaan Israelin lisäjoukot voisivat saapua Nahal Ozin kibbutsin luota ”3–5 minuutin sisällä”. Maantietä 232 pitkin saapuvien vahvistusten arvioitiin koostuvan kahdesta tai kolmesta jeepistä.

Hyökkäyksen perusjoukon tehtävät oli määritelty asiakirjassa. Erään kohdan mukaan tavoitteena oli ottaa ”panttivankeja neuvotteluita varten”. Vangiksi kehotettiin ottamaan sekä siviileitä että sotilaita.

Mefalsimin valmiusosasto onnistui torjumaan aluetta lähestyneen osaston, eikä kukaan asukkaista tiettävästi kuollut. Terroristit aiheuttivat sen sijaan suuria tuhoja lähialueella, kuten Kfar Azan ja Nahal Ozin kibbutseilla.

Hamasin aseellisen siiven tiedottaja Abu Obaida sanoi äärijärjestön Telegram-sivulla suunnittelun alkaneen jo vuonna 2021 ”Israelin taktiikan ja strategian tutkimisella”. Obaidan mukaan hyökkäys onnistui ennakko-odotuksiakin paremmin.

South First Responders are now sharing videos they state were found in GoPro cameras and other devices recovered from dead Hamas fighters in Kfar Aza https://t.co/HV2iEBO2Sf pic.twitter.com/lsTLGT5m0E

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) October 12, 2023