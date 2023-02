Sotilaat kehittivät uuden suojan itsemurhalennokkeja vastaan

Venäjän puolustusministeriö on julkaissut kevään aikana useita videoita niin sanottujen ”vaanivien ammusten” eli kamikaze-lennokkien tekemistä iskuista rintamalla.

Lancet-lennokkien on väitetty vaurioittaneen tai tuhonneen useita tykistö- ja ilmatorjuntapattereita sekä panssariajoneuvoja. Ukraina on tehnyt vastaavia iskuja muun muassa UA Dynamics -yhtiön Punishereilla ja Yhdysvaltain toimittamilla Switchblade-lennokeilla.

Ukrainan sotilaiden jakamien kuvien perusteella uhkakuvaan on yritetty keksiä uusia torjuntakeinoja. Erään panssarihaupitsin kerrottiin välttäneen suoran osuman sen ympärille pystytetyn teräsverkon avulla. Kohteeseen lentänyt Lancet oli pudonnut verkosta läpi räjähtämättä.

Rintamalta julkaistujen kuvien perusteella muun muassa M777-haupitsien suojaksi on viritetty metalliverkkoja, jotka roikkuvat muutaman metrin korkeudella puiden runkoihin sidottuina.

Ukrainan asevoimien kerrotaan saaneen käyttöönsä lisäksi moderneja häirintälaitteita, joiden avulla lennokkeja voi pudottaa tai jopa kaapata. Venäjän lennokkeja on torjuttu myös käsiaseilla ja esimerkiksi Saksan toimittamilla Gepard-ilmatorjuntapanssarivaunuilla.

Metal mesh as protection against loitering ammunition. Now everywhere they are. pic.twitter.com/An26imuarM

— Paul Jawin (@PaulJawin) February 11, 2023