Sote-valiokunnalta tukea laittomasti maassa olevien terveyspalvelujen rajaamiseen

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta kannattaa laittomasti Suomessa oleskelevien terveyspalvelujen rajaamista. Valiokunta tukee tänään keskiviikkona valmistuneessa mietinnössään hallituksen esitystä, mutta esittää siihen joitain täsmennyksiä.

Hallitus esittää, että laittomasti Suomessa oleskelevilta EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisilta poistetaan oikeus muihin kuin kiireellisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Hyvinvointialueilla ei siis ole jatkossa enää velvollisuutta järjestää heille välttämättömäksi arvioitua kiireetöntä hoitoa.

Laittomasti maassa oleskelevilla on hallituksen esityksen mukaan kuitenkin joissain tilanteissa oikeus myös välttämättömään kiireettömään hoitoon. Näin on, jos hoidon epääminen on kohtuutonta henkilön terveydentilan tai vamman takia tai jos se vaarantaa henkilön hoitaman alaikäisen hyvinvoinnin tai toisen henkilön terveyden. Lisäksi laittomasti maassa oleskelevilla on edelleen oikeus raskauteen liittyviin terveyspalveluihin. Lapsille tulee järjestää tarvittavat terveydenhuollon palvelut saman laajuisina kuin hyvinvointialueen asukkaille.

Valiokunta ehdottaa täsmennyksiä vammaisten henkilöiden sekä synnytyksen jälkeisiin palveluihin.

Valiokunta täsmentäisi lakiehdotusta niin, että hyvinvointialueen on järjestettävä laittomasti maassa oleskelevalle vammaiselle henkilölle hänen vammaisuutensa vuoksi välttämättömät kiireettömät terveyspalvelut. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että raskaana olevalle on järjestettävä hänen raskauteensa liittyvien terveyspalvelujen lisäksi hänen synnytykseensä ja synnytyksen jälkihoitoon liittyvät terveyspalvelut.

Esitys on osa hallitusohjelman mukaista vapaaehtoisen paluun ja maasta poistumisen pakettia, jolla pyritään poistamaan laittoman oleskelun kannusteita, tehostamaan maasta poistumista sekä parantamaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

Mietintöön sisältyy vastalause, jonka ovat allekirjoittaneet oppositiopuolueiden kansanedustajat.