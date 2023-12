Sotavankina pidetyn ukrainalaisen otsaan kaiverrettiin hakaristi – ”Muistuttaa kidutuksesta joka päivä”

Serhiy, 40, ei tiedä millä venäläissotilaat viiltelivät häntä, sillä hänen silmänsä oli sidottu. Hän tietää vain, että teko oli äärettömän julma.

– Haluan lastesi näkevän, että olet fasisti. Sen vuoksi viillän syvälle, luuhun asti, ilmoitti sotilas, kun veri syöksyi Serhiyn kasvoja pitkin.

Hakaristin muotoinen arpi ulottuu Serhiyn otsassa hiusrajasta lähes kulmakarvalinjaan asti ja on lääkäreiden mukaan tehty veitsellä.

Tämäkin sotarikos oli luultavimmin saanut inspiraationsa Moskovan toistamasta propagandasta, jonka mukaan Ukrainassa on meneillään ”denatsifikaatio”, toteaa The Telegraph-lehti, joka on haastatellut Serhiyn perhettä sekä häntä hoitaneita lääkäreitä.

Ukrainan armeijaan pian Venäjän hyökkäyksen jälkeen mobilisoitu Serhiy jäi miehittäjän vangiksi kovien taisteluiden jälkeen Donetskissa viime vuoden joulukuussa. Hänet vietiin järjestelykeskukseen, jossa häntä kidutettiin kaksi viikkoa. Serhiy’ä pidettiin kellarissa ilman ruokaa ja hänet päästettiin sen ulkopuolelle vain hakattavaksi.

Tämän jälkeen hänet kuljetettiin Tšetšeniaan, jonne hän saapui liki alastomana, yltä päältä kuivuneessa veressä. Viisi kuukautta myöhemmin hän vapautui vankienvaihdossa.

Vaikka fyysiset vammat ovat paranemassa, henkiset arvet ovat syvällä, eikä Serhiy juurikaan pysty puhumaan kokemuksistaan. Hakaristillä merkitseminen on valtava psykologinen painolasti ja stigma, minkä takia Serhiy peittää päänsä lippalakilla jatkuvasti.

– Se muistuttaa häntä joka päivä kidutuksesta, vaimo Olha sanoo.

Pariskunnalla on kaksi teini-ikäistä lasta.

– En myöskään ymmärrä [venäläissotilaiden] logiikkaa, koska hänen lapsensa vihaavat venäläisiä siitä, mitä he tekivät. Lapset eivät ajattele, että hän on fasisti, vaan että hän on sankari, Olha jatkaa.

Serhiyn tapaus on vain yksi esimerkki brutaalista ja monitahoisesta kärsimyksestä, jota Venäjän käynnistämä sota on aiheuttanut.

Ukraina ei julkista kaatuneiden sotilaiden määrää. YK:n mukaan ainakin 10000 siviiliä on kuollut ja 18500 loukkaantunut. Kymmenet tuhannet ukrainalaiset ovat saaneet pysyviä vammoja kidutuksesta, räjähdyksistä tai taisteluissa.

Vapaaehtoispohjalta toimiva järjestö Neopalymi (suom. Polttamaton) auttaa Serhiy’ä sekä toista ukrainalaissotilasta, jolla myös on hakaristin muotoinen arpi kidutuksesta. Lääkärit toteavat, että suurimmalla osalla hoidetuista on pahempia vammoja fyysisesti, mutta Serhiyn vamma on erittäin vahingollinen psyykkisesti.

Järjestön johtaja Maksym Turkevych sanoo, että tuhansia ukrainalaisia on viettänyt ajanjaksoja venäläisten sotavankina ja noin 80 prosenttia heistä on kidutettu. Myös palovammat ja sirpalehaavat ovat yleisiä.

Serhiyn arpea vaalennetaan nykyaikaisella lasertekniikalla. Hän on saanut kaksi hoitokertaa ja kolmannen hoitokerran toivotaan tuovan lähes täydellisen parantumisen.

– Ainoa asia mikä häntä auttaa, on se, että hän näkee hoitojen tuoman kehityksen. Se ei vain haalenna peilistä näkyvää arpea, vaan myös vaimentaa muiston aiheuttamaa traumaa, luonnehtii Lvin lääketieteellisen yliopiston apulaisprofessori Olexsandr Turkevych.

Haasteita sodan oloissa aiheuttaa se, että kun ensisijaisesti on keskityttävä hengen pelastamiseen, pienemmät ihovauriot jäävät parantumaan itsekseen jopa viikoiksi, mikä johtaa ongelmalliseen arpeutumiseen.

– Huonoista tilanteista täytyy yrittää löytää jotain hyvää, sanoo Oleksandr Turkevych, joka toivoo, että otetuista plastiikkakirurgian edistysaskelista on hyötyä kriisialueilla muualla.

– Tässä luomme samalla uuden näkökulman kauneuteen. Ei ole enää kyse isommista huulista ja pakaroista ja nuorentumisesta. Me pystymme palauttamaan pahoin palaneelle sotilaalle kyvyn käyttää jälleen käsiään. Hänelle se on todellista kauneutta.