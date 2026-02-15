Sotaharjoituksen nolo loppu: 10 ukrainalaista sotilasta tuhosi Naton prikaatin

Kymmenen ukrainalaissotilasta onnistui tuhoamaan prikaatillisen Nato-sotilaita viime vuonna Virossa järjestetyssä sotaharjoituksessa, kertoo brittilehti Telegraph.

Hedgehog 2025 -harjoitukseen osallistui 16 000 sotilasta 12 maasta. Viron armeijan drooniohjelman johtajan, everstiluutnantti Arbo Probalin mukaan tarkoitus oli selvittää, kuinka hyvin sotilaat pystyvät improvisoimaan taistelun tuoksinassa.

– Tavoitteena oli synnyttää kitkaa, stressiä ja kognitiivista ylikuormitusta yksiköille niin nopeasti kuin mahdollista, Probal kertoo.

Naton sotilaat eivät kuitenkaan selviytyneet harjoituksesta hyvin.

Yhdessä skenaariossa, johon osallistui muun muassa virolainen divisioona ja brittiläinen prikaati, Nato-joukot lyötiin pahasti. Skenaario muistutti Ukrainan sodan alkuvaihetta, jolloin joukot pystyivät liikkumaan suhteellisen vapaasti, eikä selviä etulinjoja ollut muodostunut.

Vihollista näytteli 10 ukrainalaissotilasta, jotka hyödynsivät Delta-taisteluanalyysijärjestelmää. Se analysoi dataa tekoälyn avulla ja auttaa ukrainalaisjoukkoja tiedustelutiedon keräämisessä, kohteiden valitsemisessa ja iskujen koordinoimisessa.

Lopputulos oli karu. 10 ukrainalaissotilasta onnistui hyökkäämään Naton joukkojen kimppuun, tuhoten puolessa päivässä 17 panssariajoneuvoa ja iskien 30 kohteeseen.

– [Nato-joukot] vain kävelivät ympäriinsä, eivät naamioituneet, pystyttivät telttoja ja panssariajoneuvoja. Ne kaikki tuhottiin, vihollista näytellyt ukrainalaissotilas kertoo.

Virolaissotilas Aivar Hanniottin mukaan lopputulos oli Naton joukoille ”kamala”. Yhdessä päivässä tuhottiin kaksi Naton pataljoonaa.

– Löysimme helposti autot ja mekanisoidut yksiköt, ja onnistuimme tuhoamaan ne melko nopeasti droonien avulla, toista vihollisyksikköä näytellyt Hanniotti selittää.

Lopputuloksen aiheuttamaa järkytystä kuvaa hyvin se, että sotaharjoitusta seurannut komentaja totesi sen päätyttyä heidän olevan ”k*sessa”.

Lopputulos korostaa, kuinka merkittävää rooli drooneilla on nykyajan taistelukentällä. Ukrainan sodassa jopa 70 prosenttia tappioista on tätä nykyä droonien aiheuttamia.

Delta-järjestelmän kehittämistä tukeneen Aerorozdivka-järjestön Maria Lembergin mukaan Nato-maat kärsivätkin perustavanlaatuisesta ymmärryksen puutteesta modernin droonisodan suhteen. Sotilaita koulutetaan edelleen menneisyyden olosuhteisiin.

Lemberg toivookin, että harjoituksen tulokset toimivat herätyksenä Nato-maille.