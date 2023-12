Sotabloggarit juhlivat Marinkaa voittona – arvion mukaan Venäjän laajempi eteneminen tuskin toteutuu

Vaikka venäläisjoukkojen kerrotaan ottaneen Marinkan kaupungin hallintaansa Donetskissa, se ei todennäköisesti merkitse Venäjälle laajempaa sysäystä alueella, sanoo sotaa seuraava ajatuspaja Institute for the study of war ISW analyysissään.

Venäläiset sotabloggarit ovat juhlineet Marinkaa taktisena voittona. Presidentti Vladimir Putinin mukaan valtaus antaa venäläisjoukoille tilaa operoida sekä mahdollisuuden työntää Ukrainan taisteluyksiköitä pois miehitetystä Donetskin kaupungista.

Merkittävät uudet voitot vaatisivat kuitenkin ISW:n mukaan sitä, että venäläisjoukot olisivat dramaattisesti pystyneet parantamaan kykyään mekanisoituun nopeaan ja laajaan hyökkäysaaltoon, eikä tällaista ole näköpiirissä. Sen sijaan hyökkääjällä on mahdollisuuksia edistyä pieni alue kerrallaan etulinjassa, koska puolustajaan kohdistuu paikallista painetta useassa kohtaa Itä-Ukrainassa.

Venäjä on halunnut vallata Marinkan vuodesta 2014 ja hyökkäyssodan alkamisen jälkeen 2022 siihen on kohdistettu iskuja jatkuvasti, kiihtyen tämän vuoden lokakuussa. Noin 9000 hengen asutuskeskittymä on tuhottu täysin. Pieni, maan tasalla oleva entinen asuinalue ei anna Venäjälle erityisempää etulyöntiasemaa toteuttaa uusia operaatioita, ISW toteaa.

Marinka sijaitsee alle kilometrin päässä ennen sotaa vallinneesta rintamalinjasta ja helmikuun 2022 jälkeen hyökkääjä on kyennyt etenemään alueella kolmisen kilometriä. Ukraina on ehtinyt myös linnoittaa asutuskeskuksia Marinkan lähistöllä.

ISW:n mukaan ei ole merkkejä siitä, että Venäjän eteneminen seuraaville taktisiksi kohteiksi määrittelemilleen alueille olisi yhtään aiempaa nopeampaa, etenkin kun ottaa huomioon paljonko joukkoja kului siihen, että pieni Marinka saatiin vallattua Venäjän jo aiemmin miehittämän alueen naapurissa.

Ukrainan asevoimien komentaja Valerii Zaluzhnyi kertoi aiemmin, että Ukrainan joukot ovat vetäytyneet Marinkan pohjoisreunalle.