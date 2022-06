”Sotaan on varauduttava” – Britanniassa vertaus 1930-lukuun

Britannian maavoimien komentaja, kenraali Patrick Sanders kuvailee Ukrainan sodan mittakaavaa ennennäkemättömäksi toisen maailmansodan jälkeisessä aikakaudessa.

Venäjä on lähettänyt hyökkäykseen 103 pataljoonan taktista osastoa, joiden sotilaita on kaatunut, haavoittunut tai jäänyt vangiksi noin 33 000. Ukrainan puolustajat ovat kärsineet pahimmillaan 200 sotilaan päivätappioita.

– 77 000 neliökilometriä on vallattu, mikä vastaa 43 prosenttia kaikkien Baltian maiden pinta-alasta. Ammusten kulutustahti tyhjentäisi monen Nato-maan yhdistetyt varastot muutamassa vuorokaudessa, kenraali sanoi RUSI-ajatuspajan maasotakonferenssissa.

Patrick Sanders huomautti eurooppalaisen maasodan muuttuneen teoreettisesta uhkakuvasta karuksi todellisuudeksi. Siviilejä vastaan tehdyissä iskuissa on kuollut 4 700 ihmistä, minkä lisäksi pakolaisia on kahdeksan miljoonaa.

– En ole urani aikana nähnyt mitään yhtä selkeää uhkaa suvereniteetin ja demokratian periaatteille ja oikeudelle elää ilman pelkoa väkivallasta. Olemme kohdanneet presidentti Vladimir Putinin brutaalin aggression ja hänen laajentumishalunsa. Uskon, että elämme nyt samanlaista vaihetta historiassa kuin yli 80 vuotta sitten, Sanders sanoi.

Britannian asevoimien komentaja kehotti toimimaan nopeasti, jotta sota ei laajene heikon varautumisen vuoksi kuten 1930-luvun lopulla. Patrick Sandersin mukaan brittisotilaiden on oltava valmiina taistelemaan ja voittamaan. Maan asevoimia aiotaan ”mobilisoida sodan ehkäisemiseksi”.

– On vaarallista olettaa, että Ukrainassa olisi kyse rajoitetusta konfliktista. Sen selkeä opetus on, että Putinin laskelmat eivät aina seuraa omaa logiikkaamme. On myös hyvä muistaa, että Venäjä on historiansa aikana aloittanut sotansa usein kehnosti, Patrick Sanders totesi.

Venäjän näkökulma on taktisen tason sijasta strategisella tasolla, joten se on valmis sietämään suurenkin määrän takaiskuja lopullisen voiton saamiseksi. Kenraali kehottaa varautumaan sotaan tulevien konfliktien ehkäisemiseksi.

– Venäjän asevoimien kyvykkyydet ovat hetkellisesti heikommat. Mutta Putinin julkilausuttu tavoite Venäjän ”historiallisten alueiden” palauttamiseksi tarkoittaa, että helpotus on vain tilapäinen ja uhka yhä akuutimpi, Sanders sanoo.

