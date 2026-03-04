Sotaa 20 pakkasasteessa – Nato-joukot varautuvat Suomen lähellä

Puolustusliitto Naton huomio on kohdistunut viime vuosia yhä selvemmin kohti arktista aluetta, jossa jännitteet ovat kiristyneet Venäjän ja Kiinan luoman uhkan vuoksi.

Britannian merijalkaväen sotilaat ovat harjoitelleet kiipeämistä pitkin jäätyneitä vesiputouksia hakkujen avulla. Erikoisjoukkojen helikopterielentäjien haasteena on puolestaan ollut laskeutuminen lumipyryssä ja 30 asteen pakkasessa.

Forces News -media kertoo Naton ylimpien sotilasjohtajien vierailleen arktisten olosuhteiden koulutuskeskuksessa, jota ei ollut aiemmin pidetty erityisen tärkeänä. Sinne lähetettävien brittijoukkojen määrä kaksinkertaistetaan kolmen vuoden aikana 2 000 sotilaaseen.

Britannia on lisäksi sopinut rakentavansa Norjan kanssa yhteisesti fregatteja. Arktiselle alueelle lähetetään myöhemmin tänä vuonna lentotukialusosasto.

Taustalla on geopoliittinen laskelma siitä, että arktisen alueen kautta voi valvoa lyhintä ohjusreittiä Venäjän ja Pohjois-Amerikan välillä. Sulava jää mahdollistaa pääsyn luonnonvaroihin ja aiemmin suljettuna olleisiin kauppareitteihin.

Pohjoisen alueen tilanne muuttui Suomen ja Ruotsin liityttyä Natoon. Kreml yrittää jatkuvasti vahvistaa läsnäoloaan arktisella alueella, ja Nato vastaa tähän omalla toiminnallaan.

Sotilaat viettävät harjoituksissa useita öitä jopa kireässä pakkasessa ja opettelevat selviytymistaitoja. Viimeinen yö vietetään lumikammissa eli suureen lumikasaan kaivetussa kolossa. Sen kasaamiseen kulu noin yhdeksän tuntia.

Kolossa mahtuu nukkumaan kahdeksan sotilasta, ja yksi heistä pysyttelee kynttilävahdissa tarkkaillen happitasoa. Brittisotilaiden yllätykseksi lumikammi osoittautui mukavaksi yösijaksi.

– Voisin olla siellä viikkokausia. Helpostikin. Se oli varsin mukavaa, ilmavoimien teknikko Finlay Doway sanoo.

Laivaston 845. lentolaivueen komentaja Alex Hampsonin mukaan suurin haaste on olosuhteista selviäminen.

– Ihmiset on pidettävä elossa, se on haastavaa. Ja sitten joukko-osasto pitäisi pitää taistelukykyisenä tässä äärimmäisen kylmässä ja karussa ympäristössä, Hampton sanoo.