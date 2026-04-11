”Sota on helppo aloittaa, vaikea lopettaa, etenkin Lähi-idässä”

Lauantaina alkoivat neuvottelut Pakistanin välittämät neuvottelut tulitauosta Iranin ja Yhdysvaltojen välillä. Yhdysvallat ja Iran ilmoittivat kahden viikon mittaisesta tulitauosta keskiviikkona. Tulitauko on kestänyt kuitenkin huonosti. Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki on skeptinen siitä, että huonosti kestänyt tulitauko johtaisi pysyvään rauhaan.

– Tulitauko on kestänyt huonosti. Vaikuttaa siltä, että molemmilla mailla, Iranilla ja Yhdysvalloilla, on intresseissään saada tilanne joiltain osin rauhoitettua. Se ei kuitenkaan välttämättä vielä tarkoita, että se johtaisi pysyvämpään rauhaan, sanoo Ruohomäki Verkkouutisille.

– Hormuzinsalmen avaaminen on varmasti neuvottelujen keskiössä. Iran ei tule luopumaan sen hallinnasta. Sitä ei voi avata edes voimankäytöllä, koska muuten se olisi jo auki. Se on Iranin kiristysruuvi.

Pakistan on tarjonnut paikan, jossa Yhdysvallat ja Iran ovat voineet neuvotella siitä, kuinka ne voisivat irrottautua sodasta. Pakistan on valikoitunut paikaksi, jossa neuvottelut käydään, koska sillä on ollut sotilaallista yhteistyötä sekä Iranin että Yhdysvaltojen kanssa.

Iranilla on kymmenen kohdan lista, joiden se haluaa toteutuvan ja Yhdysvalloilla on viidentoista kohdan lista. Yhdysvaltojen listassa vaaditaan muun muassa Irania lopettamaan uraanin rikastamisen. Iran sen sijaan vaatii, että se voisi jatkaa uraanin rikastamista.

– Sopimukseen pääseminen edellyttää sopimusta, josta myös Iran hyötyy taloudellisesti. Tulitaukoon pääseminen vaatii myönnytyksiä molemmilta osapuolilta. Parhaimmassa tapauksessa saamme diilin, joka hyödyttää molempia osapuolia, Ruohomäki sanoo.

Saadaanko alueelle jäätynyt konflikti?

– Diilien ongelma on se, että ne tapaavat olla lyhytkestoisia, Ruohomäki sanoo.

Parhaassakin tapauksessa Ruohomäen ennustaa, että alueelle on odotettavissa jäätynyt konflikti, joka voi leimahtaa myöhemmin liekkeihin. Konfliktin juurisyyt eivät muutu. Kaikkien kolmen Israelin, Yhdysvaltojen ja Iranin ristiriidat johtavat juurensa jo vuosien takaa.

– Kansainvälisellä yhteisöllä on ymmärrettävästi toive siitä, että näkymä rauhoittuisi. Sen suhteen olen hyvin skeptinen, koska juurisyyt Israelin ja Iranin ja Yhdysvaltojen ja Iranin välillä on jo vuoden 1979 islamistisessa vallankumouksessa, Ruohomäki sanoo.

– Konfliktin juurisyitä ei poisteta muutaman viikon tai edes muutaman kuukauden sotilasoperaatiolla.

Tulitaukoon tarvitaan kaikkia kolmea: Irania, Yhdysvaltoja ja Israelia.

Yhdysvaltojen johtajat ovat ennenkin joutuneet toteamaan, että Lähi-itään ei kannata sotkea sormiaan. Voi olla, että Donald Trumpilla on nyt se hetki käsillä. Hän ilmoitti tällä viikolla, että Yhdysvallat on saavuttanut kaikki sotilaalliset tavoitteensa Iranissa.

Ruohomäelle Yhdysvaltojen tavoitteet ja syyt sille, miksi se sotaan lähti ovat edelleen osin hämärän peitossa.

– Trumpilla on selkeästi kiire irrottautua sodasta, mutta niin, että voi julistaa saaneensa voiton Lähi-idästä. Myös Iran pystyisi julistautumaan voittajaksi, vaikka sen sotilaallista kyvyttä on niistetty, niin sen hallinto on yhä pystyssä, Ruohomäki sanoo.

Yhdysvaltojen ylin johto teki virhearvion

Trump sai Venezuelassa nopean voiton. Voimansa tunnossa hänellä saattoi olla samanlainen ajatus Iranin suhteen. Jenkkien ylin johto vaikuttaa tehneen virhearvion Iranin suhteen. Lähi-idässä ei ole saatavilla pikavoittoja.

– Sanonta kuuluu, että sodan aloittaminen on helppoa, mutta lopettaminen vaikeaa, etenkin Lähi-idässä. Lähi-idästä ei todellakaan ole tarjolla mitään pikavoittoja ja nopeita diilejä, Ruohomäki sanoo.

– Lähi-itää voi verrata Kiinanshakkiin. Yhdellä pelinappulan siirrolla on heijastusvaikutuksia toisiin pelinappuloihin, ja ne vaikutukset ovat usein ennalta-arvaamattomia.

Konflikti on heilauttanut alueen valtatasapainoa. Israelin valta Välimeren alueella kasvaa. Toinen, jonka valta kasvaa on Turkki, vaikka se ei ole konfliktissa osapuolena.

Ruohomäki muistuttaa, että Iran on edelleen haaste naapureilleen.

– Iranin kelloa on siirretty taaksepäin ja sen sotilaallinen kyvykkyys on heikentynyt. Mutta se on edelleen naapurien näkökulmasta ongelmallinen toimija, Ruohomäki sanoo.

Myös Yhdysvaltojen vaikutusvalta saattaa kokea kolauksen.

– GULF-maat Bahrain, Kuwait, Omar, Qatar, Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit pohtinevat voiko Yhdysvaltojen enää turvatakuisiin luottaa. Ainakin kysymyksiä se herättää.