Shokkiluvut Iranista: Jopa 30000 ihmistä tapettu

Näin kertoivat kaksi maan terveysministeriön korkeaa virkamiestä Time-lehdelle. Iranin turvallisuuspalvelut teurastivat lähteiden mukaan kyseisinä torstaina ja perjantaina niin monta ihmistä, että valtion kyky hävittää kuolleita ylittyi. Ruumiissäkkien varastot olivat loppuneet, virkamiehet sanoivat, ja ambulanssit korvattiin 18-pyöräisillä puoliperävaunuilla.

Iranin hallituksen kertoma kuolonuhrien lukumäärä, jota ei ole aiemmin julkistettu, ylittää reilusti 3 117 kuolonuhria, jonka Iranin korkeimmalle johtajalle Ali Khameneille raportoitiin 21. tammikuuta. Luku 30 000 on myös paljon suurempi kuin aktivistien laskelmat. Lauantaina Yhdysvalloissa toimiva Human Rights Activists News Agency ilmoitti vahvistaneensa 5 459 kuolemaa ja tutkivansa parhaillaan 17 031 muuta tapausta.

Time huomauttaa, että se ei ole pystynyt itsenäisesti vahvistamaan näitä lukuja.

Terveysministeriön kahden päivän luku vastaa suunnilleen lääkäreiden ja ensihoitajien keräämää ja heidän Timen kanssa jakamaa lukua. Sairaaloiden salaa kirjaamien kuolemien määrä oli perjantaina 30 304, kertoo raportin laatinut saksalais-iranilainen silmäkirurgi, tohtori Amir Parasta.

Parasta sanoi, että luku ei heijasta sotilassairaaloihin rekisteröityjen ihmisten mielenosoituksiin liittyviä kuolemia. Iranin kansallinen turvallisuusneuvosto on sanonut, että mielenosoituksia on järjestetty noin 4 000 paikassa eri puolilla maata.

– Olemme pääsemässä lähemmäksi todellisuutta. Mutta luulen, että todelliset luvut ovat silti paljon korkeammat, Parasta sanoi.