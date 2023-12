Läntisten kommentaattorien arviot Venäjän Ukrainaa vastaan käymästä sodasta heittelehtivät professori Sergei Radtšenkon mukaan äärimmäisyydestä toiseen.

– Pidän jokseenkin hämmästyttävänä, miten narratiivi muuttui versiosta ”Venäjä on viimeisillään – meidän on vain valittava, mikä osa siitä vapautuu ensin” muotoon ”voi hyvänen aika, Venäjähän on erittäin edistyksellinen sotilasmahti, jolla on rajattomat resurssit ja joka on valtaamaisillaan Euroopan”, yhdysvaltalaisessa Johns Hopkins -yliopistossa työskentelevä venäläistaustainen historioitsija kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Kaukaa haetuista ylitulkinnoista tulee hänen mukaansa keskustelun valtavirtaa, kun taas vivahteikkaammat näkemykset, kuten se, että Vladimir Putinin johtama maalla on osoittautunut vakavista ongelmistaan huolimatta melko sitkeäksi, eivät saa ansaitsemaansa tilaa.

– Vastaus tähän on luullakseni se, että yleisö – ja myönnettäköön, myös jotkut tutkijat ja Venäjä-tarkkailijat – suosivat yksinkertaistettuja, oiottuja tarinoita Venäjästä. Joko kaikki tai ei mitään, hän toteaa.

Ukrainan tappiota ei kannattaisi hänen mielestään manata ennenaikaisesti, mutta ei myöskään kuitata Venäjää suoralta kädeltä epäonnistuneeksi heti, kun asiat eivät suju Kremlin piirustusten mukaan.

– Tämä sota on monimutkainen asia, jossa ylimieliseen uhoon eikä epätoivoon ole aihetta. Olisi tärkeää tunnustaa, että sota ei ole sujunut kummaltakaan osapuolelta erityisen hyvin ja että molemmilla on edessään merkittäviä haasteita. Kumpikaan ei todennäköisesti saavuta mittavia voittoja eikä romahda nopeasti.

Lännen jatkuva sotilaallinen tuki Ukrainalle on hänen mukaansa joka tapauksessa ratkaisevan tärkeää, jotta neuvotteluratkaisu olisi lopulta mahdollinen. Jos länsi lopettaisi apunsa Ukrainalle, Venäjä ei neuvottelisi, vaan sanelisi ehdot.

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) December 12, 2023