Sota-alukset valmiina: Näin huthien iskuihin voidaan vastata

Yhdysvaltain ja Britannian laivastojen alukset ja hävittäjäkoneet torjuivat kuluvalla viikolla tähän mennessä suurimman Jemenin huthikapinallisten ohjus- ja lennokkihyökkäyksen.

Huthit ovat ilmoittaneet uhkaavansa Punaisenmeren kauppaliikennettä niin kauan kuin Isrealin operaatio Gazassa jatkuu. Kansainvälinen koalitio on suojannut loppuvuodesta asti aluksia strategisesti tärkeällä meriväylällä.

Presidentti Joe Bidenin hallinto varoitti hutheja jo aiemmin vastatoimista, jos iskut eivät lopu. Britannian puolustusministeri Grant Shapps sanoi, ettei tilanne voi jatkua enää samanlaisena.

– Jos tämä ei lopu, niin ryhdymme toimiin. Voin vain sanoa, että seuratkaa mitä tulee tapahtumaan, Shapps sanoi.

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi keskiviikkona päätöslauselman, jossa vaadittiin välitöntä loppua ohjus- ja lennokkihyökkäyksille. Venäjä ja Kiina äänestivät tyhjää.

Monet suuret rahtiyhtiöt ovat joutuneet muuttamaan kuljetusreittejään heikentyneen turvallisuustilanteen vuoksi. Eurooppaan suuntautuva ja sieltä lähtevä liikenne ohjataan Suezin kanavan sijasta Afrikan ympäri. Se pidentää matka-aikaa kahdella viikolla ja lisää samalla kustannuksia.

Jemenissä sijaitsevia huthitukikohtia vastaan ei ole toistaiseksi tehty iskuja osin siksi, ettei Jemenin sisällissodan haurasta tulitaukoa ole haluttu vaarantaa. Saudi-Arabia kävi pitkän ja vaikeaksi osoittautuneen kamppailun hutheja vastaan.

New York Times -lehden mukaan Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagonilla on kuitenkin valmiina suunnitelmat, joilla huthien ohjus- ja lennokkitukikohtia vastaan voitaisiin iskeä. Huthien sotakalusto on pitkälti lähtöisin liikettä tukevalta Iranilta.

Sota-alukset ja lentokoneet pommittaisivat samalla myös rannikolla sijaitsevia kohteita, joista käsin huthien pikaveneet ovat lähteneet liikkeelle.

– Tulemme tekemään kaikkemme meriliikenteen suojaamiseksi Punaisellamerellä, Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden tiedottaja John Kirby sanoi tiedotustilaisuudessa.

LUE MYÖS:

Vara-amiraalin mukaan Iran voi uhata tärkeän meriväylän sulkemisella (VU 11.1.2024)

Huthit yrittivät iskeä rahtialukselle – USA:n helikopterit upottivat hyökkääjät (VU 31.12.2023)

📸: Sailors from guided-missile destroyer USS Mason (DDG 87) conduct small boat operations while operating in support of Operation Prosperity Guardian in the Red Sea, Jan. 4. The multinational operation is led by @CMF_Bahrain's Combined Task Force 153.#OneTeamOneFight pic.twitter.com/MAsJQZhJ0C

— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 7, 2024