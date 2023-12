Huthit yrittivät iskeä rahtialukselle – USA:n helikopterit upottivat hyökkäjät

Singaporelainen rahtialus ilmoitti sunnuntaiaamuna olevansa Iranin tukemien jemeniläisten huthikapinallisten hyökkäyksen kohteena. Yhdysvaltalaishelikopterit onnistuivat kuitenkin torjumaan hyökkäyksen, kertoo Yhdysvaltain USCENTCOM-sotatoimialueen päämaja X-viestissään.

Tapahtumaketju alkoi kello 7.30 Suomen aikaa, kun Punaisellamerellä seilaava rahtialus Maersk Hangzhou ilmoitti olevansa jo toista kertaa vuorokauden sisällä merihädässä. Lauantai-iltana Maersk Hangzhou kertoi, että siihen oli osunut huthikapinallisten laukaisema ohjus.

Aluksen hätäviestissä kerrottiin, että neljä huthikapinallisten venettä ampui rahtilaivaa kohti.

Veneet pääsivät 20 metrin päähän laivasta ja yrittivät nousta sen kyytiin. Heidän epäonnekseen Maersk Hangzhoulla oli kuitenkin mukana turvallisuusyksikkö, jonka jäsenet ryhtyivät ampumaan hutheja kohti.

Hätäviestin kuultuaan Yhdysvaltain lentotukialus USS Eisenhowerilta ja ohjushävittäjä USS Gravelyltä lähetettiin paikalle helikoptereita. Kun helikoptereista kehotettiin hutheja poistumaan alueella, avasivat huthin tulen yrittäen osua helikoptereihin.

Päätös ampua yhdysvaltalaissotilaita kuitenkin kostautui huthikapinalliselle.

– Yhdysvaltain merivoimien helikopterit vastasivat tuleen itsepuolustukseksi, upottaen kolme neljästä veneestä ja tappaen niiden miehistön, tiedotteessa todetaan.

Neljäs vene onnistui pakenemaan paikalta. Merivoimien mukaan helikoptereita tai merivoimien henkilöstöä ei vahingoittunut tilanteessa.

Isku on 24. rahtialuksiin kohdistunut isku Jemenin lähivesillä marraskuun 19. päivän jälkeen. Alue on meriliikenteen merkittävä pääväylä, ja toistuvat hyökkäykset ovatkin ajaneet osan aluksista kiertämään Afrikan Hyväntoivonniemen kautta Punaisenmeren ja Suezin kanavan käyttämisen sijaan.

Iranian-backed Houthi small boats attack merchant vessel and U.S. Navy helicopters in Southern Red Sea

On Dec. 31 at 6:30am (Sanaa time) the container ship MAERSK HANGZHOU issued a second distress call in less than 24 hours reporting being under attack by four Iranian-backed… pic.twitter.com/pj8NAzjbVF

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 31, 2023