Sosiaalisessa mediassa on levitetty ihmisten someprofiileita, jotka eivät liity kouluampumiseen

Itä-Uudenmaan poliisi on edennyt Vantaan Viertolan kouluampumista koskevassa tutkinnassa. Tutkinnassa on selvitelty muun muassa teon mahdollista motiivia, kuultu useita henkilöitä ja tehty teknistä tutkintaa.

Teon motiiviksi on selvinnyt kiusaaminen. Epäilty on kuulusteluisissa kertonut joutuneensa kiusaamisen kohteeksi ja tämä tieto on myös vahvistunut poliisin esitutkinnassa. Epäilty oli siirtynyt Viertolan kouluun tämän vuoden alusta.

Poliisin esitutkinnassa on myös tullut ilmi, että epäilty on Viertolan koululta poistuessaan uhannut aseella myös Helsingin Siltamäessä kouluun matkalla olleita oppilaita. Poliisi tutkii tätä tapausta laittomana uhkauksena.

Poliisin tietoon on Viertolan ampumatapauksen jälkeen tullut poikkeuksellisen paljon erilaisia uhkaustapauksia, jotka kaikki tutkitaan poliisissa perinpohjaisesti. Kyse on erittäin vakavista rikosasioista.

Epäillyn teossa käyttämä ase kuuluu lähisukulaiselle. Tätä asiaa tutkitaan poliisissa erillisenä rikoksena nimikkeellä ampuma-aserikos. Teosta epäilty 12-vuotias poika on poliisin tekemien kuulusteluiden ja esitutkintatoimenpiteiden jälkeen luovutettu sosiaaliviranomaisten huostaan.

Eri sosiaalisen median alustoilla liikkuu tällä hetkellä paljon virheellistä ja väärää tietoa koskien eilistä Viertolan kouluampumistapausta.

– Sosiaalisen mediassa levitetään muun muassa kuvakaappauksia sellaisten ihmisten someprofiileista, jotka eivät liity tapaukseen, poliisi kertoo tiedotteessa.

Poliisi muistuttaa, että tällainen toiminta on laitonta ja voi aiheuttaa haittaa täysin syyttömille ihmisille. Poliisi muistuttaa myös, että tämänkaltaiset näkyvät tapahtumat aktivoivat valitettavasti myös tahallista väärän tiedon lähettämistä ja trollaamista.