Sopu EU:n 2040 ilmastotavoitteesta – päästöjä leikataan 90 prosenttia

Euroopan unionin jäsenmaat, Euroopan parlamentti ja komissio ovat saavuttaneet alustavan sovun eurooppalaisen ilmastolain muuttamisesta. Sopuun sisältyy uusi, sitova ilmastotavoite vuodelle 2040. Tavoitteen mukaan EU:n nettopäästöjä vähennetään 90 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2040 mennessä.

Suomi tuki neuvotteluissa 90 prosentin nettopäästövähennystavoitetta vuodelle 2040 korostaen, että komission tulee jatkotyössä huomioida riittävästi maankäyttösektorin epävarmuudet, teknologianeutraalius, kustannustehokkuus ja teknologiset nielut. Nämä kaikki ovat vahvasti mukana alustavassa sovussa eurooppalaisen ilmastolain muuttamisesta.

– On tärkeää, että 90 prosentin nettopäästövähennystavoite saadaan sitovaan lainsäädäntöön. EU:n ilmastopolitiikan suunta pysyy, ja tavoite voidaan saavuttaa joustavasti ja kustannustehokkaasti. Tämä luo tarvittavaa vakautta investointiympäristöön, ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) sanoo tiedotteessa.

Vuoden 2040 tavoitteesta 85 prosenttia katetaan EU:n sisäisillä päästövähennystoimilla ja enintään viisi prosenttia vuodesta 2036 alkaen EU:n ulkopuolelta hankittavilla, Pariisin sopimuksen 6 artiklan mukaisilla, korkealaatuisilla kansainvälisillä ilmastoyksiköillä.

Tavoitteen kustannustehokkaan toimeenpanon edistämiseksi komission tulee lisäksi huomioida sektoreiden ja instrumenttien välisten joustojen vahvistaminen ehdotuksissa, joilla vuoden 2040 tavoite pannaan toimeen.

Komissio arvioi jatkossa kahden vuoden välein eurooppalaisen ilmastolain ilmastotavoitteiden toimeenpanoa ottaen huomioon viimeisimmän tieteellisen tiedon, teknologian kehityksen sekä EU:n kilpailukyvyn.

Lisäksi kertomuksessa, jonka komissio laatii ilmastotoimissa edistymisessä aina viiden vuoden välein, tarkastellaan jatkossa muun muassa hiilinielujen kehitystä suhteessa eurooppalaisen ilmastolain tavoitteisiin. Tarvittaessa tämän seurauksena komissio voi ehdottaa lisätoimia tai vuoden 2040 tavoitteen tarkistamista.

Osana kokonaisratkaisua sovittiin lisäksi, että fossiilisen polttoaineen jakelun päästökaupan käyttöönottoa lykätään vuodella eli vuoteen 2028. Ratkaisu lykkää niin kutsutun ETS2-päästökauppajärjestelmän päästöjen hinnoittelun käynnistymistä vuodella, mutta se ei vaikuta järjestelmän mukaisiin velvoitteisiin liittyen päästöjen tarkkailuun, raportointiin ja todentamiseen. ETS2-päästökauppajärjestelmä koskee EU:n päästökauppadirektiivin mukaan rakennusten erillislämmitystä, tieliikennettä ja eräitä muita aloja.

Alustava sopu etenee nyt viralliseen hyväksyntään Euroopan parlamentissa ja ympäristöneuvostossa. Ilmastolain muutos tulee voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.