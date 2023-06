Sofia Virta: Talouden pitää mahtua tälle planeetalle

Vihreiden tuore puheenjohtaja Sofia Virta piti ensimmäisen linjapuheensa vihreiden puoluekokouksessa Seinäjoella tänään sunnuntaina.

Virta on aiemmin ilmaissut, että toivoo tulevaisuudessa vihreiden ottavan kantaa talousasioihin aiempaa enemmän. Taloudesta puhutaan myös Virran linjapuheessa.

Hän esimerkiksi nostaa esille sosiaaliturvan, jossa olisi ollut Virran mukaan mahdollisuus saada työn tekemisestä kannattavaa jo kauan sitten.

– Tarvitsemme vähemmän byrokratiaa ja enemmän automatisaatiota, Virta sanoo puheessaan.

– Mitä järkeä on esimerkiksi siinä, että erityislasten vanhempia laitetaan täyttämään lomakkeita kerta toisensa jälkeen tukiviidakoihin? Tai että järjestelmämme ylläpitää kannustinloukkuja sen sijaan, että aidosti kannustaisi toimeliaisuuteen ja mahdollistaisi jokaisen oikeutta työhön, hän jatkaa.

Virran mukaan verotuksen painopistettä tulee siirtää siten, että työn ja toimeliaisuuden verotuksesta siirryttäisiin haittojen verotukseen.

– Me haluamme, että suomalaiset yritykset voivat menestyä ja haluamme tehdä politiikkaa, joka turvaa ennakoitavaa, kannustavaa toimintaympäristöä kaiken kokoisille yrityksille. Suomalaiset yritykset kun ovat taloutemme kivijalka, Virta sanoo.

Virran mukaan reilulla kilpailulla sekä fiksulla säätelyllä markkinat voidaan valjastaa myös tärkeäksi työkaluksi kaikille turvallisen ja kestävän talouden tavoittelemiseen.

Vihreät haluavat tehdä myös reilua työmarkkinapolitiikkaa, jossa työnantaja ja työntekijä eivät ole vastakkain. Virran mukaan jokaisen oikeus työhön tulee toteutua ja työn tarjoamisen kynnys on saatava mahdollisimman matalaksi.

– Me katsomme tässäkin kokonaisuutta ja uudistavaa otetta – suomalaiset kun tarvitsevat yrityksiä, jotta on työtä ja toimeentuloa ja yritykset taas tarvitsevat hyvinvoivia osaavia suomalaisia, jotta on kasvua ja kansainvälistymistä. Tuottavuuden kehitys on saatava ripeästi nousuun, Virta sanoo linjapuheessaan.

Virran mukaan Suomen tulee pysyä kansainvälisessä tahdissa.

– Meidän on pidettävä verotus kannustavalla tasolla ja huolehdittava luvituksen sekä työperäisen maahanmuuton prosessien sujuvuudesta.

Virta painottaa, että talousasioissa ei saa unohtaa ilmastoa.

– Kaikki tämä edellä kuvattu vihreä politiikka lähtee siitä, että talouden pitää mahtua tälle planeetalle. On rakennettava maailmaa, jossa taloutta on mahdollista vahvistaa ja hyvinvointia lisätä sekä ylläpitää ilman, että samaan aikaan tuhoamme ilmaston elinkelvotamaksi tai kadotamme tämän meitä ympäröivän upean luonnon sen arvokkaine lajeineen, Virta sanoo puheessaan.