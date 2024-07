Sofia Virta: Pelkään, että Suomi sääti toimimattoman lain

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta on pettynyt rajalain läpimenoon.

Esitys rajalaista oli Virran mukaan monella tavoin ongelmallinen. Hänen mukaansa se on ristiriidassa ristiriidassa keskeisten perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.

– On surullista ja huolestuttavaa, että eduskunnan enemmistö erityisesti SDP:n tuella hyväksyy lain, joka on näin ilmeisessä ristiriidassa perustuslain, EU-oikeuden sekä kansainvälisten sitoumusten kanssa. Lisäksi pelkään, että Suomi nyt sääti toimimattoman lain, joka voi käyttöön päätyessään jopa tuoda lisää ongelmia rajalle turvallisuuden lisääntymisen sijaan, Virta Sanoo tiedotteessa.

Virta sanoo, että rajalaille olisi ollut olemassa vaihtoehtoja.

– Vaikka hallitus toisin väittääkin, on politiikassa aina vaihtoehtoja, eikä Venäjän uhan torjuminen ole mahdotonta perustuslakia, EU-oikeutta ja ehdottomia ihmisoikeuksia rikkomatta. Kansallinen turvallisuus on meille kaikille prioriteetti ja oikeusvaltion suojeleminen sekä kansainvälisten sitoumusten ja ihmisoikeuksien noudattaminen nimenomaan sen perusta, ei riippakivi. Huoleni on, että tästä muodostuu ennakkotapaus, jonka pohjalta myös muita ehdottomia ihmisoikeuksia voidaan tämän hallituksen johdolla murentaa, Virta sanoo.

Vihreiden puheenjohtaja kertoo toivovansa, että rajalakia ei tarvitse ottaa käyttöön. Hänen mukaansa lain käyttöönotto saattaisi johtaa ongelmiin itärajalla.

Virta kertoo olevansa pettynyt erityisesti RKP:n ja SDP:n edustajien toimintaan.