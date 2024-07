Sofia Virta: Hallituksen nollatoleranssi on farssi

Petteri Orpon (kok.) hallituksen nollatoleranssi rasismille on vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mielestä ”yksi suuri farssi”.

Hallitus on heinäkuussa lähettänyt lausuntokierrokselle hallituksen esitys, jossa ehdotetaan muutoksia yhdenvertaisuuslakiin koskien yhdenvertaisuuden edistämistä varhaiskasvatuksessa.

– Kun alun perin vuosi julkisuuteen tieto, että hallitus kaavailee heikennyksiä varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuuteen kysyin, onko hallitus tosissaan? Ja näköjään oli. Orpon hallitus ja sen ministerit osoittavat toistuvasti sanoin ja teoin, että valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä eli niin sanottu rasisminvastainen tiedonanto ja ohjelma ovat vain sanahelinää, Virta sanoo tiedotteessa.

Yksikkökohtaisten yhdenvertaisuussuunnitelmien tarve on Virran mielestä kiistaton. Yksiköillä on jatkossakin velvollisuus tehdä tasa-arvosuunnitelma, joka kuitenkin keskittyy sukupuolten tasa-arvoon. Sen sijaan yhdenvertaisuussuunnitelmassa huomioidaan sukupuolen lisäksi lapsen ihonväri, etninen tausta, kieli ja katsomus. Virta katsoo, että jokainen varhaiskasvatusryhmä ja -yksikkö on omanlaisensa ja tarvitsee näin ollen oman suunnitelmansa.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen muutoksesta aiheutuvan säästön on hallituksen esityksessä arvioitu olevan yhteensä vain noin 44 000 euroa vuodesta 2025 alkaen, sillä yhdenvertaisuussuunnitelmia on usein tehty yhdessä tasa-arvosuunnitelmien kanssa. Muutosta on hallituksen esityksessä perusteltu myös henkilöstön työtuntien säästymisellä. Yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen on vasta 1,5 vuotta voimassa ollut velvoite, mutta sen säätämisen yhteydessä arvioitiin, että suunnitelmia laadittaessa jokaisessa päiväkodissa yksi työntekijä käyttäisi kaksi tuntia työaikaa suunnitelman laatimiseen ensimmäistä kertaa.

– Jälleen kysyn hallitukselta, että mikä asiantuntijoiden kuulemisessa on niin vaikeaa? Varhaiskasvatus on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa, ja alan asiantuntijoiden mukaan varhaiskasvatuksen laatu heikentyy, jos toiminnan suunnittelua vähennetään. Hallituksen esitys on saanut asiantuntijoilta murskaavaa kritiikkiä niin sisällöllisesti kuin senkin osalta, että se on täysin ristiriitainen hallituksen omien linjausten kanssa, Virta päättää.