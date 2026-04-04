USU: Vain viidennes ottaisi perussuomalaiset seuraavaan hallitukseen

Suomalaisista vain 20 prosenttia haluaisi perussuomalaiset seuraavaan hallitukseen, selviää Uutissuomalaisen teettämästä gallupista. Siinä vastaajilta kysyttiin, mitkä kolme puoluetta he ainakin haluaisivat seuraavaan hallitukseen.
Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista, jotka edustavat valtakunnallisesti 18 vuotta täyttäneitä mannersuomalaisia.
Suurin osa vastanneista, 52 prosenttia, piti SDP:tä suosikkivaihtona seuraavaan hallitukseen. Seuraavaksi eniten kannatusta sai keskusta, 39 prosenttia.
Kokoomusta seuraavaan hallitukseen toivoi 34 prosenttia vastanneista. Vihreitä seuraavaan hallitukseen halusi 34 prosenttia ja vasemmistoliittoa 30 prosenttia vastanneista.
Puolueiden omille kannattajille on tehty myös erilaisia kyselyitä mieluisimmista hallituskumppaneista.
Perussuomalaisten kannattajista suurin osa haluaisi kokoomuksen tai keskustan kanssaan samaan hallitukseen.
– Perussuomalaiset kelpuuttaisivat kokoomuksen seuraavaankin hallitukseen, mutta tunne ei ole läheskään yhtä vahva toiseen suuntaan, sanoo Tampereen yliopiston valtio-opin tutkijatohtori Jussi Westinen.
Kokoomuksen kannattajille perussuomalaiset sen sijaan oli neljänneksi suosituin vaihtoehto hallituskumppaniksi, keskustan, RKP:n ja SDP:n jälkeen.
Seuraavat eduskuntavaalit käydään 18. huhtikuuta 2027.
Kyselytutkimuksen toteutti Iro Research Oy verkkokyselynä 17.–25.3.2026. Tutkimuksen kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä. Pyöristyksistä johtuen osuuksien yhteenlaskettu kokonaismäärä voi olla yli tai alle 100 prosenttia.