Yrittäjät esittää lapsiperheille uutta 10 000 euron tukea

Suomen Yrittäjät esittää ensimmäisen lapsen lapsilisän korvaamista uudella 10 000 euron tuella, joka hajautettaisiin kolmelle vuodelle. Ehdotus sisältyy järjestön uuteen perhepoliittiseen ohjelmaan.

Uutta tukea maksettaisiin esikoisen kolmen ensimmäisen elinvuoden ajan. Tämän jälkeen lapsilisä jatkuisi nykyiseen tapaan.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Suurudeltaan uusi tuki olisi ensimmäisenä vuonna 370 euroa, toisena vuonna 278 euroa ja kolmantena 185 euroa kuukaudessa. Vertailun vuoksi, tällä hetkellä lapsilisää maksetaan ensimmäisestä lapsesta 94,88 euroa kuukaudessa.

Toisin kuin lapsilisä, uusi tuki olisi veronalaista tuloa.

Ehdotusta Suomen Yrittäjät perustelee syntyvyyden kasvattamisella. Erityisesti ensimmäisen lapsen hankkimista olisi järjestön mukaan syytä tukea.

Poimintoja videosisällöistämme

– Kun perheeseen syntyy esikoinen, on todennäköistä, että lapsia syntyy myöhemmin lisää, tiivistää asiantuntija Mikko Kinnunen.

– Tämä on lapsiystävällisen Suomen rakentamista.

Uusi tuki kustantaisi valtiolle 200 miljoonaa euroa kolmessa vuodessa, jos oletetaan, että kannustimella saataisiin 1 000 esikoista lisää. Toisaalta säästöjä saataisiin lapsilisästä ja verotuksesta noin 120 miljoonan euron edestä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Uuden tuen lisäksi Suomen Yrittäjät esittää ohjelmassaan muun muassa rekrytointitukea perhevapaalle jääville yrittäjille, vanhempainpäivärahojen rahoitusta valtion verotuloista sekä opintolainahyvitystä perheellisille opiskelijoille.

Kinnunen muistuttaa, että perhepoliittisilla ratkaisuilla on suora vaikutus yritysten toimintaedellytyksiin ja Suomen talouden kestävyyteen.

– Syntyvyyden lasku ja väestön ikääntyminen vaikuttavat laajasti yhteiskuntaamme. Ne uhkaavat työvoiman saatavuutta ja yritysten kasvua, hän varoittaa.