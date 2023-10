Sofi Oksanen: Tällainen sabotaasi on täydellistä Venäjälle

Menestyskirjailija ja Venäjä-tuntija Sofi Oksanen huomauttaa Kremlin ajattelusta ja Suomenlahden kaasuputken sabotaasin kanssa samaan aikaan tapahtuneesta kuten esimerkiksi kyberiskuista.

– Venäjän tavoitteena on viedä huomiotamme pois Ukrainasta. Kiinnittäisin myös huomiota ajoitukseen: Hamas iskee Israeliin – mitä enemmän sekaannusta sitä parempi Venäjälle, Oksanen kirjoittaa X-palvelun ketjussaan.

Suomen ja Viron välinen Balticconnector-kaasuputken jouduttiin sulkemaan sunnuntaina vuodon takia. Valtiojohto ja viranomaiset tiedottivat eilen, että putkesta on löydetty ulkopuolisen tahon tekemäksi uskottu vaurio, joka sijaitsee Suomen talousalueella. Myös Suomen ja Viron välinen tietoliikennekaapeli on vaurioitunut. Kaapelin vaurion on kerrottu taas sijaitsevan Viron talousalueella.

Sofi Oksanen liittää tapaukseen myös viime viikolla Suomessa koetut kyberiskut. Esimerkiksi Verohallinto, Turun Sanomat ja Salon Seudun Sanomat sekä pari muuta verkkopalvelua kertoivat palvelunestohyökkäyksistä. Venäläinen hakkeriryhmä on sittemmin väittänyt Telegramissa olevansa vastuussa iskuista.

Oksanen nostaa esiin myös Venäjä-asiantuntija, professori Veli-Pekka Tynkkysen eiliset kommentit. Tynkkynen totesi, ettei Venäjän pääasiallinen vientituote ole öljy tai kaasu vaan pelko.

– Länsi on perääntynyt Venäjän väkivallan edessä edessä aina 2000 alusta lähtien, Tynkkynen totesi.

Sofi Oksanen viittaa lisäksi tästä löytyvään Tampereen yliopiston professori Pami Aallon Ylen haastatteluun.

– Kaikki kriittinen infrastruktuuri Nato-maissa kiinnostaa Venäjää. Kaasuputken sabotaasi on osa tätä jatkumoa. Vastatoimet vievät aikaa, tutkinta vie aikaa. Tällainen sabotaasi on täydellistä Venäjälle, joka rakastaa kiistettävyyttä.

– At the same time also our internet cables in the Baltic Sea under sabotage (2/x) #kaasuputki #Venäjähttps://t.co/NQcox7Rq1I

— Sofi Oksanen (@SofiOksanen) October 10, 2023