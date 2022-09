Sofi Oksanen listaa: Tätä kaikkea länsi ei ymmärtänyt ennen sotaa

Menestyskirjailija Sofi Oksasen mukaan lännessä ei ole ennen Venäjän suurhyökkäystä Ukrainaan ymmärretty venäläistä kolonialismia. Hän kertoo Twitter-ketjussaan olevansa kiitollinen Ukrainalle.

– Olen kirjoittanut venäläisestä kolonialismista ja sen seurauksista kahdenkymmenen vuoden ajan. Määrittelen itseni postkolonialistiseksi kirjailijaksi, mutta kun sanoin tämän ääneen, ymmärsivät länsimaiset toimittajat harvoin, mitä tarkoitin, Oksanen kirjoittaa.

Hänen mukaansa Viron neuvostomiehitystä tai Neuvostoliittoa ei ole osattu yhdistää kolonialismiin. Oksanen toteaa, ettei hänen ole tarvinnut selittää asiaa enää helmikuun jälkeen.

– Te teitte energia-aseen näkyväksi, vaikka Venäjä olikin käyttänyt sitä jo ties kuinka pitkään – länsimaat eivät vain nähneet sitä, kirjailija kiittää Ukrainaa.

– Teitte venäläisen kulttuurisen omimisen näkyväksi. Jopa Google määritteli Repinin ja Gogolin kaltaiset ukrainalaistaiteilijat venäläisiksi. Länsi ei ymmärtänyt, että tämä on ongelma, vaikka kulttuurinen omiminen on vain tapa saada kolonialismi näyttämään ”oikeutetulta” tai ”luonnolliselta”, hän jatkaa.

Sofi Oksanen toteaa ukrainalaisten tehneen venäläisen kolonialismin näkyväksi. Baltiassa ”kolonialististen tuulten nousu” nähtiin hänen mukaansa jo silloin kun Vladimir Putin nousi valtaan.

– Sanamme tästä menivät kuitenkin lännessä kuuroille korville, Oksanen toteaa.

Hän sanoo Ukrainan tehneen näkyväksi myös venäläisen natsiretoriikan.

– Vaikuttaa siltä, että länsimaissa ymmärretään viimeinkin, että Venäjälle natsi on synonyymi ei-venäläiselle. Venäläiset ovat kutsuneet meitä Baltian maissa natseiksi jo vuodesta 1940 lähtien aivan kuin teitäkin, Oksanen kirjoittaa.

Länsi on kuitenkin ollut hänen mukaansa tällekin ”täysin kuuro”.

– Kun venäläiset kutsuivat meitä natseiksi, ryhtyi länsi sen sijaan etsimään natseja omista maistamme vaikka olisi pitänyt etsiä natseja Kremlistä, Sofi Oksanen sanoo.

Hän päättää kirjoituksensa sarkastisesti ”hauskaksi” kutsumaansa anekdoottiin.

– Baltian maista kotoisin olevat näyttelijät saivat aina kunnian esittää natsien rooleja neuvostoelokuvissa.

They didn't connect #Estonia's occupation history nor the USSR with colonialism. Since February I haven't had to explain this.

– You made the energy-weapon visible. Even though Russia has been using it for ages, the Western countries just didn't see it. (2/x) — Sofi Oksanen (@SofiOksanen) September 6, 2022

– You made the Russian cultural appropriation visible. Even Google defined Ukrainian artists like #Repin and #Gogol Russians. The West didn't understand it's a problem even though cultural appropriation is a tool to make the colonialism look like "justified" or "natural". (3/x) — Sofi Oksanen (@SofiOksanen) September 6, 2022

– You made the Russian nazi-rhetoric visible and finally it seems that Western countries understand that for RU a nazi is a synonym for non-Russian. In Baltic states we have been called Nazis by Russians since 1940, just like you. (5/x) — Sofi Oksanen (@SofiOksanen) September 6, 2022