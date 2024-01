Sodan yllätysvaikutus Nato-maille: Jokainen pudotettu Venäjän ohjus ja lentokone tekee Patriotista entistä tarkemman

Amerikkalaiset Patriot-ilmatorjuntaohjusjärjestelmät ovat julkisuudessa olevien tietojen perusteella osoittautuneet varsin tehokkaiksi Ukrainan rintamalla.

Ukrainan asevoimien komentaja Valeri Zaluzhnyi kertoi esimerkiksi eilen Patriotien pudottaneen kaikki kymmenen osana Venäjän massiivista iskua ammuttua Kh-47M2-ohjusta. Kinzhalina tunnettu ohjus on käytännössä ajoneuvolavetilta ammuttavan ballistisen Iskander-ohjuksen ilmasta laukaistava versio. Venäläisten mukaan ohjus on varsin vaikea pysäyttää. Useimmat länsimaiset asiantuntijat arvioivat kuitenkin, että Kinzhalin ominaisuuksia on liioiteltu.

Patrioteilla on myös viime aikoina pudotettu venäläisiä sotilaskoneita Etelä-Ukrainassa.

CEPA-ajatushautomon vanhempi tutkija ja entinen Yhdysvaltain sotilasakatemia West Pointin professori Jan Kallberg kertoo, että Patriotin onnistumisilla on merkittävä vaikutus aseen toimintaan. Kallberg huomauttaa X-palvelussa, että jokainen osuma Kinzhalin kaltaiseen ohjukseen parantaa Patriotin algoritmia ja lisää osumien todennäköisyyttä. Tämän asiantuntija huomauttaa olevan eduksi Yhdysvalloille, Nato-maille ja muille asejärjestelmän käyttäjille. Sama pätee myös venäläishävittäjien alas ampumisiin.

– Datan laatu on korkeaa, koska kyse on todellisesta testistä. Tämä ei ole toimistoharjoitus tai teoreettinen laskelma. Tämä on tietoa todellisesta osumasta, Jan Kallberg sanoo.

– Tiedon arvo on todella suuri, koska se voi nostaa osumatarkkuutta merkittävästi pitkässä juoksussa – sanotaan vaikka 85 prosentista 99 prosenttiin tiettyjä kohteita vastaan, hän jatkaa.

Tutkija kertoo rankan esimerkin.

– Jos Venäjä laukaisisi sodassa 20 matalan latauksen taktista ydinkärkeä Kinzhaleilla Nato-kohteita vastaan, merkitsee parantunut data, ettei yksikään ohjus todennäköisesti pääse kohteeseensa. Jos taas dataa ei olisi kehitetty, kolme olisi päässyt läpi ilmapuolustuksesta ja räjähtänyt.

Jan Kallbergin mukaan Patriotien toimittaminen Ukrainalla onkin siten sijoitus niitä käyttävien ja niiden suojasta nauttivien maiden puolustukselle ja tarjoaa korkean puolustustuoton sijoitukselle, kun kehitetty algoritmi päivittää olemassa olevia järjestelmiä.

Today, the Air Force of the Armed Forces of Ukraine downed 10 out of 10 🇷🇺 "Kinzhal" Kh-47M2 aeroballistic missiles with the help of the Patriot AD system. This is a record. If the missiles hit their targets, the consequences would be catastrophic. pic.twitter.com/lGJgI3EYCV

— Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) January 2, 2024