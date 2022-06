Sodan 110. päivä – Ukrainan rintamalinja lähes 2500 kilometriä pitkä

Ukrainan armeija pitää edelleen kiinni Sjevjerodonetskin ja Lysitšanskin kaksoiskaupungista. Kyseessä on viimeinen pala vapaasta Luhanskista.

Välillä ukrainalaiset onnistuivat valtaamaan Sjevjerodonetskin takaisin, mutta nyt venäläiset ovat taas työntäneet ukrainalaiset pois kaupungin keskustasta, Ukrainan pääesikunta kertoo.

Sjevjerodonetskin ja Lysitšanskin välillä kulkee Donets-joki, jonka kolmesta sillasta kahden kerrotaan räjäytetyn. Venäläisten tarkoituksena on katkaista kaikki yhteydet joen yli, jolloin ukrainalaisten huoltotiet Bahmutista katkaistaisiin eivätkä he pääsisi vetäytymään pois Sjevjerodonetskista, kertoo CNN.

Tosin sotatutkimusinstituutti ISW ei pitäisi siltojen katkaisemista strategisesti järkevänä, koska venäläisten tulee itse ylittää Donets-joki. Samaa sanoo Britannian puolustusministeriö omassa tilannekatsauksessaan.

Luhanskin alueen kuvernööri on sanonut, että viikon alku on ratkaiseva. Katutaistelut ovat ankaria, mutta venäläiset pyrkivät pommittamaan jokaisen rakennuksen maan tasalle yhdessä puolustajiensa kanssa.

Sjevjerodonetskissa olevan Azotin tehtaan kellareissa piilottelee 800 siviiliä, joista neljäsosa on tehtaan työntekijöitä. Tehtaassa on kymmeniätuhansia litroja öljyä ja muita kemiallisia aineita. Viikonloppuna tehdas syttyi venäläisten tykkitulesta palamaan.

Ukrainan asevoimien komentaja, kenraali Valeri Zalužnyi sanoo, että Ukrainan rintamalinjan koko pituus on 2450 kilometriä. Keskeinen Luhanskin rintamalohko on 90 kilometriä pitkä.

Kenraalin mukaan Venäjä on jälleen jatkanut jälleen Harkovan pommittamista. Samalla Venäjän joukot ovat edenneet paikallisesti työntäen ukrainalaisia kauemmaksi valtakunnanrajasta linjalla Ternova-Izbytške.

Ukrainan asevoimien tiedottajan Oleksandr Štupunin mukaan hyökkäykset Lymanin suunnasta Slovjanskiin ja Popasnan suunnasta Bahmutiin torjuttiin. Venäjän Izjumiin keräämät lisäjoukot muodostavat edelleen vaaran Slovjanskin suunnassa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kertonut, että Venäjä on laukaissut Ukrainaan suurhyökkäyksen alusta lähtien 2606 risteilyohjusta.

Zelenskyi kutsui viimeisintä 10 ihmisen loukkaantumisen aiheuttanutta ohjusiskua Länsi-Ukrainan Galitsiassa sijaitsevaa Ternopiliin ”puhtaaksi terroriksi”. Samoin ohjusiskuja on tehty Kryvyi Rih’iin eli presidentin kotikaupunkiin ja Dnipropetrovskin alueen Synelnykoven piiriin.

Russian forces should, in principle, be seeking to seize the bridges between Severodonetsk and Lysychansk rather than destroy them, since Russian troops have struggled to cross the Siverskyi Donetsk River. (1/3) https://t.co/9WKz6lKU6S https://t.co/7IrFiqrUQs

— ISW (@TheStudyofWar) June 13, 2022