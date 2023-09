Slovakiassa äänestetään – ennakkosuosikki haluaa lopettaa Ukrainan avustamisen

Slovakiassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa. Ykköspaikasta odotetaan tiukkaa kisaa länsimielisen ja liberaalin Edistyksellinen Slovakia -puolueen ja Kreml-mielisen vasemmistokonservatiivisen Smer-puolueen välillä.

Smerin puheenjohtaja Robert Fico oli aiemmin maan pääministeri vuodesta 2012 vuoteen 2018, jolloin hän joutui eroamaan tutkivan journalistin Ján Kuciakin jälkimainingeissa. Vuoden 2020 vaaleissa valtaan nousi hatara oikeistopuolueiden koalitiohallitus, joka kaatui epäluottamuslauseeseen joulukuussa 2022.

BBC:n mukaan Fico on kampanjoinut näkyvästi Ukrainan avustamista vastaan. Hän on myös vastustanut Venäjään kohdistuneita pakotteita ja on luvannut estää Ukrainan Nato-jäsenyyden.

– Jos Smer pääsee hallitukseen, emme lähetä ammuksen ammusta Ukrainaan, Fico lupasi eräässä kampanjatilaisuudessa.

Smerin ehdokkaat ovat vaalikampanjan aikana levittäneet aktiivisesti Kreml-mielistä propagandaa. Smerin kansanedustaja Lubos Blahan mukaan sota on lopetettava hinnalla millä hyvänsä, ja ukrainalaisten on oltava realistisia Krimin ja Donbasin menettämisestä. Blaha väittää sodan myös olevan proxy-sota Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä.

Myös Fico itse on osallistunut salaliittoteorioiden levittämiseen.

– Ukrainalaiset natsit ja fasistit alkoivat murhaamaan Donbasin venäläisiä, Fico totesi eräässä kampanjatilaisuudessa.

Smerin Kreml-mielinen viesti resonoi slovkialaisten parissa. Globsec-ajatuspajan analyytikko Alena Kudzkon mukaan tämä johtuu siitä, että slovakialaiset pitävät maataan siltana idän ja lännen välillä. Viime maaliskuussa julkaistun kyselytutkimuksen mukaan 40 prosenttia slovakialaisista ei pitänyt Venäjää syypäänä Ukrainan sotaan ja puolet piti Yhdysvaltoja turvallisuusuhkana.

Smeriä vastassa on Edistyksellinen Slovakia -puolue, joka jäi viime vaaleissa täpärästi viiden prosentin äänikynnyksen alle.

Puolueen varapuheenjohtajan Tomas Valasekin mukaan Smerin vaalivoitto johtaisi Slovakian muuttumiseen ”Euroopan mustaksi aukoksi”. Hän varoittaakin Smerin ottaneen mallia Unkarin pääministerin Viktor Orbanin toimista.

Edistyksellinen Slovakia yrittää kerätä ääniä etenkin pääkaupungissa Bratislavassa sekä nuorten parissa. Kansalaisjärjestöt ovat vuokranneet kaksi junaa, jotta opiskelijat voisivat palata kotipaikkakunnilleen äänestämään.

Valasek huomauttaa, että 17 prosenttia slovakialaisista lukiolaisopiskelijoista lähtee ulkomaille opiskelemaan. Valasek arvioi aivovuodon syiksi korkeakoulutuksen ja terveydenhuollon matalan tason, suvaitsemattoman ilmapiirin etenkin Bratislavan ulkopuolella sekä yleisen tyytymättömyyden. Yli puolet ei koskaan palaa takaisin maahan.

Gallupien mukaan Smer on ollut selvässä johdossa reilulla 20 prosentin kannatuksella, kun taas Edistyksellisen Slovakian kannatus on pystynyt 16-17 prosentissa.

Smerin ja Edistyksellisen Slovakian lisäksi parlamenttiin päässee Smeristä irtautunut sosiaalidemokraattinen Hlas-puolue, joka on ollut gallupeissa kolmantena noin 13 prosentin kannatuksella. Lisäksi paikkoja saanevat kristillisdemokraatit, keskustaoikeistolainen Olano-puolue, oikeistoliberaali Vapaus ja solidaarisuus -puolue sekä laitaoikeistolaiset Tasavalta-puolue ja Slovakian kansallispuolue.