Skuuttien turvallisuutta halutaan parantaa

Kansanedustaja Mia Laiho (kok.) on jättänyt eilen kirjallisen kysymyksen eduskunnassa sähköpotkulautojen turvallisuudesta.

Laihon mukaan sähköpotkulautojen käyttö aiheuttaa jatkuvasti vaaratilanteita ja onnettomuuksia kuormittaen päivystyksiä ja aiheuttaen vahinkoa sekä käyttäjille että sivullisille. Ajossa ne aiheuttavat vaaratilanteita korkean nopeuden ja äänettömyyden takia, jolloin niiden lähestymistä on vaikea havaita.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Vantaalla tapahtui tällä viikolla sähköpotkulaudan ja auton välinen liikenneonnettomuus, joka johti yhden lapsen kuolemaan ja kahden lapsen loukkaantumiseen.

Sähköpotkulautailun turvallisuutta on pyritty parantamaan jonkin verran vuosien varrella käytön sääntelyllä ja rajoituksilla.

– Sähköpotkulautojen käyttö aiheuttaa edelleen vaaratilanteita ja onnettomuuksia erityisesti kevyen liikenteen väylillä, Laiho lisää tiedotteessa.

– Kuolemaan johtava onnettomuus sähköpotkulaudalla on harvinaista, mutta jokainen kuolema ja onnettomuus on liikaa. Sähköpotkulautailun aiheuttamien riskien vähentämiseksi on tehtävä enemmän, Laiho vaatii.

Laiho huomauttaa, että sähköpotkulautojen käyttö ei vaadi edes kypärän käyttöä, vaikka liikenteessä se kiihtyy maksiminopeuteensa paljon polkupyörää nopeammin.

Laiho muistuttaa myös, että kuten polkupyörillä, ei sähköpotkulaudoillakaan lain mukaan saa ajaa alkoholin vaikutuksen alaisena. Kuitenkaan laissa ei ole promillerajaa, jolloin poliisille jää ainoaksi keinoksi huomautuksen antaminen. Kevyille sähköajoneuvoille tulee Laihon mukaan asettaa lakiin promilleraja, jotta päihtyneenä ajaminen saadaan kuriin ja tankojuopumuksista voidaan rangaista. Laiho on tehnyt asiasta vuonna 2021 lakialoitteen.

Laiho esittää huolensa myös siitä, että sähköpotkulautoja käyttävät jo varsin pienet lapset ja nuoret. Monella sähköpotkulautojen vuokrauspalvelua tarjoavilla yrityksillä on 18-vuoden ikäraja.

– Käyttäjien ikärajakontrolli on kuitenkin vaikeaa, ellei mahdotonta. Sähköpotkulauta on lisäksi tarkoitettu vain yhdelle henkilölle, mutta tätä sääntöä näkee usein rikottavan. Koska rikosoikeudellinen vastuuikäraja on 15 vuotta, olisi mielestäni perusteltua asettaa sähköpotkulautojen käytölle sama ikäraja, Laiho päättää.