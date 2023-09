Sisäministeri nuorten rikoksista: Tietojenvaihdossa haasteita – mainitsee kolme tahoa

Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) mukaan nuorisorikollisuuteen puuttumista vaikeuttavat osaltaan poliisin ja muiden viranomaisten väliset haasteet tietojenvaihdossa.

– Kyllä siinä ilmeisesti jonkin verran haasteita tietojenvaihdossa on, kun puhutaan opetusviranomaisista, sosiaalihuollosta ja poliisista. Täytyy katsoa, että tieto näiden välillä vaihtuu hyvin, jotta asioihin päästään nopeasti käsiksi ja nuorten rikoskierre saataisiin katkaistua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, Rantanen sanoi tänään maanantaina sisäministeriön mediatilaisuudessa Helsingissä.

Paraikaa nuoriso- ja jengirikollisuuden vastaisia toimia valmistellaan oikeusministeriön johtamassa työryhmässä, jonka on määrä saada työnsä valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä.

Sisäministerin mukaan tilanne katujengien osalta on tällä hetkellä suhteellisen hyvin hallinnassa. Poliisi on tunnistanut kymmenkunta katujengiä ja useampia henkilöitä on saatu jo vankilaan.

– Sen sijaan nuorisorikollisuus, siis erityisesti alle 21-vuotiaiden tekemät ryöstöt ja pahoinpitelyt, ovat runsaasti lisääntyneet. Se on asia, mistä on tietysti syytä olla hyvinkin huolissaan.

Sisäministeriön tilaisuudessa kerrottiin ministeriössä käynnistyneistä hankkeista, joilla pyritään selkeyttämään sitä, mitä tietoja poliisi voi itse käyttää ja saada muilta viranomaisilta pyrkiessään torjumaan vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta