Sisäministerin mukaan kaikki venäläiset eivät ole syyllisiä valtiojohdon toimiin

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) kommentoi lauantaina itärajan liikenteestä ja venäläisten viisumeista noussutta keskustelua. Mikkonen puhui aiheesta vihreiden puoluevaltuuston kokouksessa Kuopiossa lauantaina.

Perjantaina valtioneuvoston ilmoitettiin antavan ”Venäjän kansalaisten maahantulon ja viisumien myöntämisen merkittävää rajoittamista koskevan periaatepäätöksen Suomen kansainvälisen aseman vakavan vahingoittumisen perusteella”.

Puhtaasti turistitarkoituksessa Suomeen tai Suomen kautta matkustaminen ei venäläisille jatkossa mahdollista, Mikkonen totesi Kuopiossa.

– Kaikki venäläiset eivät ole syyllisiä valtiojohtonsa päättämiin sotatoimiin ja itärajan yli liikkuu paljon ihmisiä, joilla on perusteltuja syitä matkustamiseen. Vapaa-ajan matkailu, Suomessa ostoksilla käynti tai Suomen kautta muualle Eurooppaan matkustaminen turistitarkoituksessa eivät kuitenkaan ole hyväksyttäviä rajanylityksen syitä tilanteessa, jossa Venäjä lisää voimaansa Ukrainan rintamalle

Rajaliikennettä on kuitenkin selvästi vähemmän kuin koronapandemiaa edeltäneinä aikoina, ministeri muistutti. Suomeen kohdistuu Mikkosen mukaan kuitenkin jatkuva informaatiovaikuttamisen uhka, ja myös itärajan liikenteen osalta on vääriä tietoja ollut liikkeellä.

– Venäjän liikekannallepanon jälkeen sosiaalisessa mediassa levitettiin paljon virheellistä tietoa rajanylityspaikoille suuntaavien venäläisten määrästä. Heti ensimmäisenä päivänä väitettiin, että rajalla on jopa 35 kilometrin jonoja ja Suomeen johtavilla teillä on ruuhkia jopa Moskovaan asti.

– Nämä väitteet eivät pitäneet paikkaansa, mutta ne levisivät muun muassa Twitterissä laajasti, Mikkonen sanoi.

Joensuulainen Mikkonen käsitteli puheessaan myös kiristyneen turvallisuuspoliittisen tilanteen vaikutuksia Itä-Suomeen. Venäläisten matkailu on ollut alueella merkittävä tulonlähde.

– Kun Suomen turvallisuusympäristö muuttui ja kanssakäyminen rajan yli supistui, muuttui samalla toimintaympäristö koko Itä-Suomessa radikaalisti ja pitkäaikaisesti. Se on luonut suurta epävarmuutta. Itä-Suomen tulotaso on ollut muuhun maahan verrattuna alhaisempi jo aiemmin, Nyt meidän on varmistettava, ettei ero kasva entisestään.