Opettajat kertovat kouluista HS:ssa: Mitään ei tarvitse osata

Peruskoulun opettajat kertovat Helsingin Sanomille huomanneensa, kuinka oppilaiden osaamistaso on laskenut viime vuosien aikana. Samalla opettajat ovat joutuneet laskemaan myös opetuksen vaatimustasoa.

Hiljattain eläkkeelle jäänyt kieltenopettaja Seija Jäppilä arvioi, että muutos on tapahtunut hiljalleen viimeisen 10-15 vuoden aikana.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

– Huomasin, etten voinut tehdä enää sellaisia kokeita kuin aikaisemmin. Ei niistä olisi selviydytty, Jäppilä sanoo HS:lle.

Myös monet muut HS:n kyselyyn vastanneet opettajat kertovat samanlaisista kokemuksista. Yhdeksi syyksi heikentyneisiin oppimistuloksiin Jäppilä näkee uuden opetussuunnitelman, josta on hänen mielestään tullut ”ympäripyöreä”: sisältöjä on paljon, mutta kokonaisuus on silppua.

Opettajat nostavat esiin myös sen, että uuden arvioinnin kriteerit ovat liian lepsuja. Enää kokeissa oppilailta ei edellytetä samaa osaamistasoa kuin aiemmin.

– Vaatimustaso tuntuu olevan, että kun oppilas ohjatusti tutustuu kynään ja kumiin, hänet päästetään läpi. Mitään ei tarvitse osata ja eri osa-alueet kompensoivat toisiaan, mikä on täysin järjetöntä, eräs äidinkielenopettaja kertoo HS:lle.

Muiksi havaitsemikseen ongelmiksi Jäppilä mainitsee muun muassa kasvaneet luokkakoot, erityisapua tarvitsevien oppilaiden määrän ja oppilaiden heikentyneen keskittymiskyvyn. Tällöin hänen mukaansa opettajan kaikki aika menee sen varmistamiseen, että edes perusasiat tulisivat opituiksi.

Myös muilla kieltenopettajilla on vastaavanlaisia kokemuksia. Eräs kieltenopettaja sanoo, että kouluissa on luovuttu kokonaan teosarvioiden kirjoittamisesta. Eräs yläkoulun äidinkielen opettaja sanoo havainneensa, että pitkien tekstien lukeminen on muuttunut nykyään monelle ylivoimaiseksi.

Opettajat kertovat havainneensa muutoksia myös oppilaiden asenteissa. Heikentyneen keskittymiskyvyn lisäksi nykyajan oppilaat ovat heidän mukaansa aiempaa itsekeskeisempiä, ja heillä on aiempaa heikompi kyky ottaa muut oppilaat huomioon. Myös koulun ja opettajien arvostus oppilaiden keskuudessa on opettajien mukaan heikompi kuin ennen.