Donald Trumpin puheissa piilee pahaenteinen viesti Natosta, ex-diplomaatti varoittaa

Donald Trumpin Grönlanti-puheet sisältävät huolestuttavan viestin presidentin suhtautumisesta Naton 5. artiklaan, arvioi pitkän uran Yhdysvaltojen ulkoasiainhallinnossa tehnyt Philip H. Gordon. Yhdysvaltojen Euroopasta ja Euraasiasta vastaavana apulaisulkoministerinä vuosina 2009-2003 toiminut Gordon työskenteli viimeksi varapresidentti Kamala Harrisin turvallisuuspoliittisena neuvonantajana.

Trump on useaan otteeseen ilmoittanut Yhdysvaltojen ”tarvitsevan” liittolaiselleen Tanskalle kuuluvaa Grönlantia, eikä ole poissulkenut voimakeinoja saaren haltuunottamiseksi. Trump on toistuvasti perustellut Grönlannin merkitystä ”turvallisuussyillä”, ja antanut ymmärtää saaren olevan vaarassa joutua joko Venäjän tai Kiinan käsiin. Viimeksi torstaina Trump väitti Grönlannin liittämisen Yhdysvaltoihin vahvistavan Natoa.

Arvostetun The Economistin puolustustoimittaja Shashank Joshi ihmetteli viestipalvelu X:ssä presidentin puheita, muistuttaen Grönlannin olevan jo Naton turvatakuiden piirissä. Grönlanti on tärkeä Yhdysvaltojen ohjuspuolustukselle, Joshi toteaa, mutta muistuttaa Yhdysvalloilla olleen saarella tutka-asema jo 70 vuotta. Joshin mukaan Grönlannin sotilaallisen merkityksen sitominen Yhdysvaltojen omistajuuteen on ”epärehellistä”.

Ex-diplomaatti Gordon on toimittajan kanssa samoilla linjoilla.

– Aikamoinen viesti muille liittolaisille: vain Yhdysvaltojen omistus – ei 5. artikla – voi estää Venäjää ja Kiinaa ottamasta Nato-alueen haltuunsa. Kertoo jotain siitä, miten Trump suhtautuu artiklaan 5, Gordon kirjoittaa X:ssä.

Naton peruskirjan 5. artikla määrittelee hyökkäyksen yhtä jäsenmaata kohtaan hyökkäykseksi kaikkia kohtaan. Puolustusliiton jokainen jäsenvaltio on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsentä tarpeelliseksi katsomallaan tavalla.