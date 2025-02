Sirpa Pietikäinen: En kannata Vladimir Putinin toimia

Yle julkaisi perjantaina meppikyselyn (Suurin osa Suomen mepeistä toivoisi, ettei Putinin kanssa puhuta – neljä on eri mieltä, 14.2.2025). Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok.) vastasi kyselyssä kolmen muun mepin tavoin, että EU:n pitäisi avata keskusteluyhteys Venäjän kanssa.

– Perustelin kantaani täsmentäen, että pakotteita tulee käyttää ja yhteistyöstä kieltäytyä, mutta keskusteluyhteys tulisi aina säilyttää. Hieman harmillisesti ainoana keskusteluyhteyden kannattajista näitä perusteluitani ei ollut uutisen leipätekstissä avattu, hän kirjoittaa blogissaan.

Pietikäinen toteaa, että ”se, että pitää keskusteluyhteyden säilyttämistä tärkeänä, ei tarkoita, että hyväksyisi, saati sitten kannattaisi (Vladimir) Putinin toimia”.

– Venäjän hyökkäyssota ja hybriditoimet ovat yksiselitteisesti tuomittavia, eikä yhteistyö maan kanssa ole mahdollista. Olen esittänyt hyökkäyksen alettua välittömästi voimaan tulevia, laajempia ja tehokkaampia pakotteita niin rahaliikenteen, energiahankinnan kuin kaupan osalta, hän kirjoittaa.

Pietikäisen mielestä on häpeällistä, että olemme ostaneet ja ostamme Venäjältä esimerkiksi kaasua ja näin rahoitamme suoraan Ukrainan sotaa.

– Vastuu tästä toimimattomuudesta on jäsenmailla, jotka eivät ole olleet valmiita näihin tekoihin. Pakotteita tulee jatkaa, ja esimerkiksi kaasun tuonti on lopetettava välittömästi.

Pietikäisen mukaan keskusteluyhteys tulisi kuitenkin säilyttää kaikissa tilanteissa.

– Tämä on pätenyt erilaisten hirmuhallitsijoiden kanssa, kuten myös Israelin ja Palestiinan konfliktissa. Sitä kelpaa soveltaa myös yksityisiin riitoihin. Keskusteluyhteyden säilyttäminen on ainoa keino päästä kohti rauhaa, ja siksi se on keskeinen osa kansainvälisen diplomatian työkalupakkia, hän muistuttaa.

Pietikäinen huomauttaa, että jos sulkeutuu kaikkien keskustelujen ulkopuolelle, sulkee itsensä myös ratkaisukentän ulkopuolelle.

– Tämän voimme huomata myös hiljattaisesta Yhdysvaltojen keskusteluavauksesta. Yhdysvaltojen uudet johtajat muuttavat maan suhdetta Eurooppaan. Euroopan pitää pystyä tähän paitsi mukautumaan, myös toimimaan omista lähtökohdistaan. Keskusteluyhteyden vaaliminen on tällöin myös omistajuutta omista asioista.