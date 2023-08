Sinuhe Wallinheimo: Vihdoin alkoholin etämyynnin sekoilu loppuu

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) kiittää tiedotteessaan hallitusta määrätietoisesta ja ripeästä työstä alkoholipolitiikan uudistusten toteuttamiseksi. Edustajan mukaan hallituksella on vahva tahtotila viedä Suomea kohti eurooppalaista alkoholipolitiikkaa.

– Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus tekee päätöksen viinien tuomisesta päivittäistavarakauppaan puoliväliriihessään. Jotta tähän päästään, ja tämä päätös tehdään suomalaisten alkoholinkulutusta vastuullisesti seuraten, tulee hallituksen toteuttaa kaavailtu prosenttirajan nosto kaupoissa myytävän alkoholin osalta mahdollisimman nopeasti, Wallinheimo toteaa tiedotteessa.

Hallitusohjelmassa kirjataan alkoholin vähittäismyyntiluvan muutoksesta siten, että enintään 5,5 prosenttia alkoholia sisältävien juomien lisäksi sallitaan enintään 8 prosenttia alkoholia sisältävien käymisteitse valmistettujen juomien myynti.

Tämän myötä mahdollistuu esimerkiksi suuren määrän erikoisoluita myyminen päivittäistavarakaupoissa.

– Mikäli kokonaiskulutus ei nouse, selvityksen lopputulema ei voi olla muu kuin viinien vapauttaminen hallituskauden lopulla, Wallinheimo linjaa.

Hän kannustaa hallitusta myös alkoholin etämyynnin sääntelyn selkeyttämisessä. Asiasta on vallinnut epäselvyyttä jo vuosia.

– Tämän hyvän hallituksen ohjelmassa todetaan, että hallitus selkeyttää alkoholin etämyyntiä koskevaa epäselvää tulkintaa yksiselitteiseksi siten, että suomalaisilla on oikeus ostaa etämyyntimenettelyn kautta alkoholia toisissa EU-maissa toimivilta yrityksiltä. Kyse on pohjimmiltaan suomalaisten oikeusturvasta, joka on nykyisessä epäselvässä lainsäädäntöympäristössä vaarantunut. Tämä sekoilu loppuu vihdoin, kokoomusedustaja kehuu.

Wallinheimo toteaa hallituksen mahdollistavan nykyistä laajemmin tuotteiden myynnin suoraan kuluttajille niiden valmistuspaikoilta vähittäismyyntiluvalla. Kyseessä on hänen mukaansa iso uudistus etenkin pienille tuottajille.

– Nykyisellään monet panimot ja tislaamot ovat itsessään vierailukohteita. Vierailla ei kuitenkaan aina ole ollut mahdollisuutta ostaa tuotteita, vaikka halua useimmiten olisi. Ulosmyynnin tuomat lisätulot eivät ole pientuottajille vähäisiä, hän huomauttaa.