Sinuhe Wallinheimo: Sanna Marinin jäljiltä sopeuttaminen on ainoa vaihtoehto

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo arvostelee pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen talouspolitiikkaa.

– Marin on todennut, että Tanskan veromallilla Suomen julkissektori ”olisi lähes tasapainossa”. Nyt ollaan menty ohi ja ollaan todella kaukana tasapainosta.

– Milloin Marin ymmärtää, että on ajatuksineen väärässä? Hänen hallituksensa jäljiltä raju sopeuttaminen on ainoa vaihtoehto, Wallinheimo toteaa Twitterissä.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ennakkolaskelmien mukaan Suomen kokonaisveroaste olisi noussut viime vuonna korkeammaksi kuin Tanskalla.

EK:n mukaan Suomen kokonaisveroaste nousi 43,2 prosenttiin, kun Tanskassa se oli 42,7 prosenttia. Vuonna 2021 kokonaisveroaste oli Tanskassa OECD-maiden korkein suhteessa bruttokansantuotteeseen.

– Ennakkotiedot veroasteesta tulivat komissiosta. Näyttäisi siltä, että viime vuoden osalta näin olisi käynyt. Totta kai nämä ovat hyvin ennakollisia tietoja ja voivat tarkentua. Veroaste vaihtelee tyypillisesti myös vuosittain, EK:n pääekonomisti Penna Urrila sanoo Talouselämälle.

— Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) March 28, 2023