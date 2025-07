Sinilevän määrä on vähentynyt viime viikosta

Edellisviikkoon verrattuna sinilevähavaintojen määrä on laskenut sekä sisävesillä, rannikolla että avomerialueilla, tiedottaa Suomen ympäristökeskus.

Sisävesillä levää esiintyy ajankohtaan nähden tavanomaista vähemmän, ja rannikon sekä avomeren tilanne on pysynyt keskimääräisellä tasolla.

Yksittäisiä runsaita esiintymiä on havaittu eri puolilla maata.

Vaikka tyyni ja lämmin sää on jatkunut, sinilevien kasvu on hidastunut.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan sinilevät ovat kuluttaneet vedessä olevat ravinteet, eikä lisää ravinteita ole kulkeutunut sateiden mukana valuma-alueilta tai vapautunut järven pohjasta.

Valtakunnallisen sinileväseurannan sisävesihavaintopaikoilla on kuluvalla viikolla havaittu runsaasti levää kolmella paikalla Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Hieman sinilevää on havaittu yhteensä 21:llä sisävesien havaintopaikalla, enimmäkseen Etelä-, Lounais- ja Keski-Suomessa, mutta yksittäisiä havaintoja on tehty myös eteläisessä Lapissa.

Myös rannikon sinilevähavaintojen määrä on laskenut hieman edellisestä viikosta, mutta tilanne on ajankohdalle tyypillisellä tasolla. Kuluvalla viikolla runsaasti levää on havaittu yhteensä kuudella valtakunnallisen sinileväseurannan rannikon havaintopaikalla Kymenlaaksossa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Suomenlahdella ja lounaisilla merialueilla alkuviikon tuulinen ja sateinen sää on rauhoittanut sinilevätilannetta viime viikkoon ja viikonloppuun verrattuna.