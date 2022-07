Sinilevän määrä järvissä vähentynyt, merillä tilanne huono

Valtakunnallinen sinilevätilanne on hieman parantunut viime viikosta, Suomen ympäristökeskus tiedottaa.

Järvien sinilevähavainnot ovat vähentyneet tuulisen ja sateisen sään seurauksena, ja sisävesien tilanne on edelleen tavallista parempi. Merialueiden huono sinilevätilanne on helpottanut myös hieman, mutta sinilevää on havaittu edelleen enemmän kuin viime vuosina keskimäärin. Havaintoja on tehty erityisesti Saaristomeren rannikkoalueilla.

Sisävesillä sinilevien esiintyminen on selvästi vähentynyt tuulisen ja sateisen sään myötä. Valtakunnallisen sinileväseurannan paikoilla havaintoja on ajankohtaan nähden vähemmän kuin keskimäärin aiempina vuosina. Useilla havaintopaikoilla, joilla viime viikolla havaittiin hieman sinilevää, ei tällä viikolla ole sitä enää havaittu.

Havaintopaikoista kahdella, Tohmajärven Suuri-Onkamon Ruunaluodolla ja Suomussalmen Jumalisjärvellä, on havaittu erittäin runsaasti sinilevää. Viidellä havaintopaikalla on havaittu runsaasti ja 12 havaintopaikalla hieman sinilevää.

Merialueilla levähavaintojen määrä on laskenut hieman viime viikosta, mutta sinilevää on edelleen ajankohtaan nähden paljon. Paikallisia sinileväkukintoja on tällä viikolla havaittu Selkämeren, Saaristomeren ja Suomenlahden rannikkoalueilla. Saaristomerellä havaintoja on tehty eniten. Sinilevää on havaittu sekä pieniä että runsaitakin määriä.

Suomea ympäröivillä avomerialueilla Selkämerellä ja Suomenlahdella sinilevää esiintyy edelleen. Suomenlahdella sinilevähavainnot painottuvat pääasiassa Suursaaren länsipuolelle. Pilvinen sää on haitannut satelliittihavaintojen hyödyntämistä leväseurannassa. Viimeisimmät pilvettömät satelliittihavainnot ovat pääosin viikonlopun ja maanantain ajalta.

Valtakunnallinen sinileväseuranta toteutetaan osana ympäristön tilan seurantaa yhteistyössä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset), kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten sekä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kesken. Myös Suomen rotarit on aktiivisesti mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa.

Sinileväesiintymät voivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan aiheuttaa terveyshaittaa. Sinilevät tuottavat useita erilaisia yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa oireita. Osa sinilevistä voi tuottaa maksa- tai hermomyrkkyjä, mutta suuri osa uimareille aiheutuneista oireista saattaa johtua myös muista yhdisteistä.

Etenkin pienet lapset ja lemmikkieläimet tulee pitää poissa sinileväisestä vedestä. Sinileväistä vettä ei saa käyttää löyly-, pesu- tai kasteluvetenä. Myrkytysepäilyissä tulee hakeutua lääkäriin tai lemmikkieläin tulee viedä eläinlääkäriin. Myrkytystietokeskus antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kuntien terveydensuojeluviranomaiset.