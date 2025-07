Sinilevä kukkii nyt laajasti Suomenlahdella – varoitus terveyshaitoista

Lämpimän ja melko tyynen sään jatkuttua sinilevähavaintojen määrä on pysynyt sisävesillä ja rannikolla melko samanlaisena viime viikkoon verrattuna, ja tilanne on keskikesälle tyypillinen, kertoo Suomen ympäristökeskus.

Valtakunnallisen sinileväseurannan sisävesihavaintopaikoilla on kuluvalla viikolla havaittu runsaasti levää yhteensä seitsemällä paikalla Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa sekä Lapissa. Hieman sinilevää on havaittu yhteensä 34:llä sisävesien havaintopaikalla Etelä-, Keski- ja Pohjois-Suomessa.

Kuluvalla viikolla valtakunnallisen sinileväseurannan yhdellä rannikon havaintopaikalla Varsinais-Suomessa on ympäristökeskuksen tiedotteen mukaan havaittu erittäin runsaasti levää. Yhteensä kahdeksalla havaintopaikalla on havaittu runsaasti levää Kymenlaaksossa, Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Hieman levää on havaittu 15:llä havaintopaikalla Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Keski-Pohjanmaan rannikoilla.

Kuluneen viikon aikana sinilevät ovat runsastuneet etenkin Suomenlahden avomerialueiden itä- ja keskiosissa sekä Saaristomeren ulko-osissa. Kaikkein tuoreimpien, keskiviikon havaintojen perusteella sinilevän pintakukintaa esiintyy runsaana tai erittäin runsaana kaikilla Suomenlahden ulommilla rannikkovesillä ja monin paikoin myös sisemmillä rannikkoalueilla. Etenkin Inkoon, pääkaupunkiseudun, Sipoon, Loviisan ja Kotkan seuduilla sekä kaikkein itäisimmällä Suomenlahdella on pintakukintaa havaittu runsaasti.

Saaristomerellä sinilevän pintakukintaa esiintyy etenkin Suomenlahden puoleisilla osilla. Sinilevää havaittiin jo alkuviikosta Saaristomeren kansallispuiston ja Hangon läntisen selän alueella. Sen jälkeen pintakukintaa on havaittu myös Gullkronan selällä, sekä suurina levälauttoina että pienempinä leväraitoina. Muualla Saaristomerellä sinilevää esiintyy pienempinä määrinä ja pääasiassa veteen sekoittuneena. Myös Selkämeressä sinilevän määrä on ajankohdalle tyypilliseen tapaan nousussa. Alueelle ei kuitenkaan vielä ole kehittynyt laajoja pintalauttoja.

Valtakunnallinen sinileväseuranta toteutetaan osana ympäristön tilan seurantaa yhteistyössä ELY-keskusten, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten sekä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kesken. Myös Suomen rotarit on aktiivisesti mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa.

Sinileväseuranta perustuu pintaveteen nousseiden sinileväesiintymien havainnointiin, ja sen tarkoitus on antaa yleiskuva sinilevätilanteesta eri vesistöissä. Seurantaan kuuluu lähes 400 vakiohavaintopaikkaa eri puolilta maata sisävesiltä, rannikolta ja saaristosta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan sinileväesiintymät voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Sinilevät tuottavat useita erilaisia yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa oireita. Osa sinilevistä voi tuottaa maksa- tai hermomyrkkyjä, mutta suuri osa uimareille aiheutuneista oireista saattaa johtua myös muista yhdisteistä.

Etenkin pienet lapset ja lemmikkieläimet tulee pitää poissa sinileväisestä vedestä. Sinileväistä vettä ei saa käyttää löyly-, pesu- tai kasteluvetenä. Myrkytysepäilyissä tulee hakeutua lääkäriin ja lemmikkieläin tulee viedä eläinlääkäriin. Myrkytystietokeskus antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kuntien terveydensuojeluviranomaiset.